В Ізмаїлі зіткнулися два судна, пошкоджена набережна [ Редагувати ]
В Ізмаїльському морському торговельному порту в ніч на 23 березня сталося корабельне ДТП - зіштовхнулися два судна. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Корабель влетів в пришвартоване судно, яке зачепило пантон і його трап врізався в набережну.
Більше подробиць наразі невідомо.
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