В окупованому Мелітополі зранку 23 березня пролунав гучний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Після ранкового вибуху у поки що окупованому Мелітополі орки не на жарт заметушилися. Зігнали фейкову "поліцію" і рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва - біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Повідомили про постраждалого "поліцейського".

Окупаційна влада Запорізької області повідомила, що внаслідок вибуху, який стався о 6:30 з київським часом, постраждав "співробітник російської поліції".

Состояние полицейского, пострадавшего сегодня утром в Мелитополе в результате теракта, стабильное. Он доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте взрыва работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.

Нагадаємо, 14 березня у центрі Мелітополя партизани підірвали автомобіль з місцевим бізнесменом, який пішов на співпрацю з окупантами.