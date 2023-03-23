У Мелітополі партизани підірвали поліцейського-колаборанта (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Мелітополі зранку 23 березня пролунав гучний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
Після ранкового вибуху у поки що окупованому Мелітополі орки не на жарт заметушилися. Зігнали фейкову "поліцію" і рятувальників на вулицю Івана Алєксєєва - біля пожежної частини нібито знайшли саморобний вибуховий пристрій. Повідомили про постраждалого "поліцейського".
Окупаційна влада Запорізької області повідомила, що внаслідок вибуху, який стався о 6:30 з київським часом, постраждав "співробітник російської поліції".
Состояние полицейского, пострадавшего сегодня утром в Мелитополе в результате теракта, стабильное. Он доставлен в больницу с минно-взрывной травмой ноги. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте взрыва работают сотрудники полиции и представители экстренных служб.
Нагадаємо, 14 березня у центрі Мелітополя партизани підірвали автомобіль з місцевим бізнесменом, який пішов на співпрацю з окупантами.
по темі
Загарбники окупованої частини Запорізької області перенесли "столицю" регіону до Мелітополя
Влада Запорізької області та Міністерство реінтеграції працюють над примусовою евакуацією дітей з зони бойових дій. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко
Британська розвідка проаналізувала недавню заяву колаборантів у Запорізькій області
В тимчасово окупованому Мелітополі загарбники продовжують примусову паспортизацію населення
В окупованому Мелітополі пролунав вибух - палає автомобіль. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
Сьогодні в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали двоє хлопчиків, 2012 та 2019 років народження