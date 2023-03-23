У Кропивницькому в багатоповерхівці вибухнув газ (оновлено) [ Редагувати ]
У Кропивницькому пролунав вибух. Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що це вибухнув газ у багатоповерхівці на вулиці Юрія Коваленка.
Вибух, який щойно чули у Кропивницькому, стався через вибух газу в багатоповерхівці по вулиці Юрія Коваленка 5, корпус 2. Відповідні служби - на місці. Всі обставини з’ясовуються.
Пізніше очільник області додав, що внаслідок вибуху постраждав один чоловік - власник квартири. Його госпіталізовано в обласну лікарню.
Вибуховою хвилею зруйновано міжкімнатні перегородки в квартирі, балкон, пошкоджені вхідні двері сусідніх квартир. За попередньою інформацією - руйнування несучих конструкцій немає.
по темі
В окупованому Мелітополі зранку 23 березня пролунав гучний вибух. Про це повідомив мер міста Іван Федоров. Окупанти повідомили про постраждалого "поліцейського".
В Ізмаїльському морському торговельному порту в ніч на 23 березня сталося корабельне ДТП - зіштовхнулися два судна. Корабель влетів у пришвартоване судно, яке зачепило пантон і його трап врізався в набережну
У ході візиту до Москви голова КНР Сі Цзіньпін утримався від пропозицій щодо збільшення закупівель російського газу. Про це повідомляє Bloomberg. Китай, як і раніше, стурбований забезпеченням різноманітності постачальників енергоносіїв
Сьогодні, 19 березня, трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася смертю одного з учасників
У селі Товмачик Івано-Франківської області зіткнулися два автобуси, щонайменше одна людина загинула.