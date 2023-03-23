Чехія на рік продовжила заборону на видачу віз росіянам та білорусам [ Редагувати ]
Уряд Чехії схвалив продовження заборони на видачу віз і дозволів на довготривале проживання громадянам рф та Білорусі. Рішення діятиме до 31 березня 2024 року, повідомило Чеське інформаційне агентство. Крім того, заборона розширена на росіян та білорусів з іншим громадянством.
Чехія видаватиме візи громадянам рф та Білорусі лише у виняткових випадках, наприклад, з гуманітарних міркувань. Продовжує діяти заборона транзиту з використанням повітряного транспорту без спеціальних віз.
Для України пом'якшено візові правила. Спрощено процедуру отримання довгострокових віз та дозволів на отримання посвідки на проживання.
Чехія, окрім заборони на видачу віз, у жовтні 2022 року закрила в'їзд росіянам з чинною шенгенською візою.
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