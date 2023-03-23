Уряд Чехії схвалив продовження заборони на видачу віз і дозволів на довготривале проживання громадянам рф та Білорусі. Рішення діятиме до 31 березня 2024 року, повідомило Чеське інформаційне агентство. Крім того, заборона розширена на росіян та білорусів з іншим громадянством.

Чехія видаватиме візи громадянам рф та Білорусі лише у виняткових випадках, наприклад, з гуманітарних міркувань. Продовжує діяти заборона транзиту з використанням повітряного транспорту без спеціальних віз.

Для України пом'якшено візові правила. Спрощено процедуру отримання довгострокових віз та дозволів на отримання посвідки на проживання.

Чехія, окрім заборони на видачу віз, у жовтні 2022 року закрила в'їзд росіянам з чинною шенгенською візою.