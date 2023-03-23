Американська влада не постачає Україні снаряди зі збідненим ураном, які Києву пообіцяла Велика Британія. Однак росія перебільшує загрозу застосування таких боєприпасів. Про це заявив на брифінгу в Білому домі представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

За його словами, Москва використовує ці снаряди як "страшилки".

Це широко поширений тип боєприпасів, який використовується десятиліттями через його бронебійні властивості.

Американський чиновник додав, що ці снаряди не є радіоактивними і не належать до ядерної зброї.

Я думаю, що насправді росія просто не хоче, щоб Україна продовжувала виводити з ладу її танки. Якщо росія так занепокоєна долею своїх танків і танкістів, нехай просто переправить їх назад через кордон і виведе з України. Їм там не місце з самого початку.

21 березня Міноборони Британії оголосило, що разом із бойовими танками Challenger 2 відправить до України натівські танкові снаряди з урановим осердям, які мають підвищену ефективність при знищенні бронетехніки.

Використання збідненого урану в боєприпасах пов'язане з його властивостями - високою масовою щільністю та пірофорністю, завдяки яким такі снаряди забезпечують високу бронебійну дію та спричиняють суттєві руйнування, що визначає їхню ефективність.

володимир путін заявив у відповідь, що "колективний Захід уже починає застосовувати зброю з ядерним компонентом".