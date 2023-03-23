Віра Брежнєва випустила пісню українською та кардинально змінила зовнішність [ Редагувати ]
Відома співачка Віра Брежнєва випустила україномовну пісню "Такі ми люди". Реліз відбувся на YouTube-каналі співачки.
У кліпі зірка знялась в образі брюнетки з короткою стрижкою.
Зазначимо, що це вже друга україномовна пісня артистки під псевдонімом VERA.
Я дуже глибоко зазирнула в себе за минулий рік, сьогодні я відчуваю себе по-іншому і все тепер інше. Пісня та відео "Такі ми люди" є відзеркаленням цих змін. Та нагадування для усіх, хто через різні обставини міг зневіритися – суперсила всередині нас самих.
За годину пісня зібрала багато схвальних коментарів.
Після повномасштабного вторгнення росії на територію України Брежнева почала співати українською мовою, взяла творче імʼя VERA та створила новий канал.
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