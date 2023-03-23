"Маємо забезпечити повне відновлення енергетики": Зеленський показав понівечені обʼєкти Херсонщини [ Редагувати ]
У четвер, 23 березня, президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Херсонщину.
Один з енергетичних об’єктів Херсонської області. Під час візиту обговорив ситуацію із забезпеченням електроенергією населених пунктів Херсонщини.
"Поспілкувалися про відновлення електропостачання на деокупованих територіях та ремонт обладнання, зруйнованого внаслідок російських обстрілів", - додав він.
Маємо забезпечити повне відновлення й захист нашої енергетики! Вдячний кожному, хто працює для цього і повертає нашим людям світло!
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