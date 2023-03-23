На фронт вирушила чергова колона вантажівок із напоями від благодійників та футбольного клубу "Динамо" (Київ) [ Редагувати ]
Волонтери та всі небайдужі не припиняють допомагати нашим захисникам. Із Києва на фронт вирушила чергова колона вантажівок із напоями. Благодійники спільно з футбольним клубом "Динамо"(Київ) уже не вперше передають українським бійцям фруктові соки - зараз ідеться про майже півмільйона пляшок.
Віталій Сівков, перший віцепрезидент ФК "Динамо" (Київ):
Ці вантажі підсумовують перший мільйон, з задекларованих півтора мільйона банок соку. Ще близько 400-500 тисяч банок цього соку знаходяться на контейнерах, які пливуть і відправлені нашими партнерами, пливуть до Європи - морем, океаном. Ця робота досить масштабна. Вона займає, як по території, так і по значимості - дуже значні обʼєми. І все це організовується, координується і фінансується єдиним центром - фондом братів Суркісів. Ця продукція піде військовим частинам Дніпропетровської, Харківської області, де йде, безпосередньо, ведеться військова робота на лінії фронту, на нулі, як ми сьогодні кажемо. І також відправляємо для Збройних сил - у всьому спектрі цього слова. Це і підрозділи міністерства оборони, і ГУР, і т.д.
Загалом українським воїнам меценати від спорту передадуть півтора мільйона пляшок із вітамінізованими напоями.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Хочу велику вдячність висловити за цю допомогу військовослужбовцям ЗСУ для більш якісної боротьби з ворогом - визволення нашої неньки - рідної України. Слава Україні!
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну меценати від спорту передали нашим захисникам уже понад тисячу тонн гуманітарної допомоги! Обіцяють допомагати фронту й надалі.
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Важливість цієї допомоги полягає в тому, що даний військовий медичний заклад є провідним, який виділяє лікарсько-сестринські бригади, що виїжджають на передову, на ті підрозділи, які виконують завдання на державному кордоні з російською федерацією.
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