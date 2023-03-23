Колишній спаринг-партнер Олександра Усика – конголезець Мартін Баколе – прагне вийти в ринг проти українця у чемпіонському поєдинку.

Про це повідомляє Sky Sports Boxing.

29-річний боксер викликав на бій чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Уродженець ДР Конго наразі йде на 2-й сходинці рейтингу Всесвітньої боксерської асоціації.

"Усику, бій із "Циганським Королем" зірвався. У рейтингу WBA я перший номер, тож доступний будь-коли й будь-де. Зателефонуй Sky Sports, якщо ти готовий, і вони миттєво можуть організувати цей бій", – заявив Баколе.

Окрім того, африканець закликав українського боксера "забути про Дубаї". Раніше він стверджував, що переміг Усика в спарингу на еміратській землі під час підготовки того до бою-реваншу з Джошуа. 22 квітня Баколе битиметься з українцем Ігорем Шевадзуцьким.

Усик – володар титулу суперчемпіона WBA. Регулярним чемпіоном асоціації влітку торік став британець Даніель Дюбуа. Він повинен бути першим претендентом на обов'язковий захист українцем поясу Всесвітньої боксерської асоціації.

Напередодні менеджер Усика Клімас оголосив про зрив поєдинку Усик – Ф'юрі через непомірні апетити британця. Тепер чемпіон за версіями WBA, WBO, IBF та IBO готуватиметься до захисту титулу однієї з боксерський організацій. Імовірні терміни проведення бою – червень або липень.