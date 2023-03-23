Системи відеоспостереження для вулиці – це важливий елемент охоронної системи, завдяки якому можна досягти високої ефективності при контролі прибудинкової території, складу, гаража та інших об'єктів зі складними умовами експлуатації. Але щоб камера відеоспостереження ефективно справлялася з поставленими завданнями, необхідно відповідально поставитися до вибору обладнання. Розглянемо основні критерії вибору вуличної камери відеоспостереження.

Місце встановлення

Камери спостереження для вулиці є стійкими до згубних зовнішніх факторів, включаючи: примхи природи, вологу, пил тощо. Деякі моделі захищені від вандалів, тому можуть витримувати механічну дію. Також у них передбачені спеціальні монтажні властивості, наприклад специфічна монтажна головка для надійної установки обладнання.

Тому для вулиці не підходять камери внутрішнього використання, вони не здатні витримувати складні погодні умови та зовнішній вплив. Звичайно, вартість внутрішніх моделей нижча, але вони не здатні витримувати складні умови експлуатації - швидко вийдуть з ладу і вам потрібно буде купувати інше обладнання.

Форм-фактор

Кубічна, купольна та циліндрична камера відеоспостереження – у такому форм-факторі ви можете купити особисті камери. Наприклад, якщо місце установки може бути схильне до вандалів, тоді камера циліндричного форм-фактора не підійде, її просто зірвати. наприклад, накинувши ласо. У таких місцях більш актуальним вибором буде купольна камера, яку значно складніше демонтувати.

Роздільна здатність

При виборі роздільної здатності камери відеоспостереження потрібно буде визначитися з основними завданнями, які камера повинна виконувати. Для ідентифікації особи або номерів автомобіля потрібні моделі з високою роздільною здатністю. Враховуйте, що чим більша кількість пікселів, тим якіснішу картинку ви отримуєте. Для загальної оцінки ситуації моделі з високою роздільною здатністю – це зайва витрата грошей.

Кут огляду та фокус об'єктива

Найчастіше об'єктиви мають фіксовану фокусну відстань – 2,8 мм, 3,6 мм і 4 мм. Все залежить від того, на якій висоті встановлюватиметься обладнання та віддаленість об'єкта, за яким потрібно буде спостерігати. Якщо ви встановлюєте вуличну камеру в приватному будинку, а відстань до хвіртки 15-20 метрів, тоді вам потрібна камера з фокусною відстанню 3,6 мм. Існують також моделі з варіофокальним об'єктивом, завдяки яким ви можете регулювати кут огляду – ви зможете встановити потрібний радіус контролю, залежно від поставлених завдань.

Нічне підсвічування

Саме нічне підсвічування – це ваша можливість контролювати все, що відбувається, не тільки вдень, а й у нічний час доби. Дальність роботи ІЧ-підсвічування може змінюватись у широкому діапазоні – від 10 до 150 метрів. У деяких моделях і більше. Саме подібне обладнання дає можливість стежити за тим, що відбувається, незалежно від рівня освітлення. Важливо звертати увагу на додаткові функції для нічної зйомки, наприклад, фільтр «День/Ніч», щоб камера автоматично переходила з денного в нічний режим.

Спосіб підключення

Вуличні камери відеоспостереження бувають з проводовим та бездротовим підключенням. Бездротові моделі підключаються за допомогою Wi-Fi і є актуальними, якщо необхідно підключити до 4 камер і немає можливості протягнути кабель до місця монтажу. При створенні масштабної системи спостереження необхідно монтаж потужної точки доступу.

Більш стабільними при підключенні є провідні моделі, які можуть підключатися за допомогою технології РОЕ. За допомогою єдиного кабелю «вита пара» можна провести повний монтаж обладнання і передавати всю необхідну інформацію. Підключення здійснюється за допомогою спеціального комутатора та інжектора. Вибір залежить безпосередньо від ваших побажань.

ТОП-3 камери для вуличного відеоспостереження

DH-IPC-HDBW1431EP-S4

DH-IPC-HDBW1431EP-S4 – це купольна камера відеоспостереження для вулиці з Lite-серії від виробника Dahua, яка здатна проводити зйомку з роздільною здатністю 4 мегапікселі. Має інфрачервоне підсвічування, WDR 120 дБ і ряд інших функцій, що забезпечує якісну зйомку в будь-яких умовах. Також якісній зйомці сприяє матриця 1/3 дюйма із чутливістю – 0,03 Люкс. Рівень захисту камери IP67 та IK10.

DS-2CD2143G2-IS

DS-2CD2143G2-IS – це обладнання компанії Hikvision, яке стане незамінним помічником при вуличному відеоспостереженні. Камера має високу роздільну здатність зйомки – 4 мегапікселі. Деталізованій зйомці за будь-яких умов експлуатації сприяє матриця 1/3 дюйма CMOS з прогресивним скануванням. Має світлочутливу матрицю - 0,005 Люкс. Функції 3D-DNR, HLC, BLC для покращення якості зйомки, а також ІЧ-підсвічування з дальністю роботи до 30 метрів.

DS-2CD2T43G2-4I

DS-2CD2T43G2-4I – камера відеоспостереження від компанії Hikvision, яка виконана з металу і без проблем протистоїть згубним зовнішнім факторам. Зйомка проводиться з роздільною здатністю 4 мегапікселі, чому сприяє встановлена 1/3-дюймова матриця. Світлочутливість матриці становить 0,005 люкс з максимальною дальністю роботи до 80 метрів. Для покращення якості зйомки передбачені технології BLC/3D DNR/ROI. Є слот під картку пам'яті.

Кожна із представлених камер стане чудовим вибором для вуличного спостереження. А враховуючи вищезгадані критерії, ви зможете вибрати відповідну камеру індивідуально для себе.