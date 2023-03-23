Зеленський про Міги для України: дякуємо, але ми потребуємо сучасніших літаків [ Редагувати ]
Україна вдячна партнерам за поставку Мігів, проте потребує ще й сучасніших літаків.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Я вдячний Польщі та вдячний Словаччині за прийняті рішення щодо Мігів для України", - сказав глава держави.
Зеленський заявив, що сьогоднішня поставка вагомо посилить захист українського неба. Проте він також наголосив, що Україна потребує сучасніших літаків, та зазначив, що саме про них веде перемовини з партнерами.
"Хіба є раціональна мотивація у затягуванні щодо сучасних літаків? Згадаєте скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу Leopard інших сучасних танків, ніж ті, що були раніше у наших воїнів. Сучасніші танки вже в Україні, то що зробила Росія у відповідь? Ми усі маємо звикнути до того що держава-терорист блефує частіше ніж може піти на ескалацію. Все зло проти України та всієї Європи, на яке Росія була здатна, вона вже робить", - наголосив президент.
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