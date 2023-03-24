У мережі не вщухає обговорення користувачами пісні "Дика дичка", яку нещодавно презентував Руслан Ханумак. Люди обурені тим, як автори композиції та кліпу демонструють образ української жінки-військової.

Своє невдоволення юзери Мережі висловлюють у Twitter, TikTok та у коментарях на YouTube під роликом. Чимало людей зазначили, що здивовані створенням подібного контенту, тим паче, після скандального треку репера Потапа про волонтерів. У композиції артист також показав "своє унікальне бачення" тої ролі, яку виконують волонтери.

Що відомо про кліп "Дика Дичка"

Відомо, що кліп на пісню "Дика Дичка" знімали в полі. На задньому тлі можна побачити таблички "Обережно, міни" та броньовані автомобілі, які, до всього, були передані Україні Канадою – цей факт теж неабияк спантеличив свідомих українців. Вони заявили, що машини доцільніше було б використовувати на фронті, а не для зйомки низькопробних роликів.

Крім того, для підтанцьовки музиканти запросили справжніх жінок-військових – Юлію Абаєву, Олену Риж, Юлію Олійник, Аллу Мартинюк та Валентину Скрипак. І це теж викликало питання у користувачів: деякі з них впевнені, що захисниці не погодилися б на зйомки, аби знали наперед, що вийде у результаті.



Ось деякі коментарі, які пишуть користувачі мережі з приводу прем'єри пісні "Дика дичка":

"Коли вже перестануть їздити на військовій темі?", "Трохи навіть образливо за дівчат із ЗСУ, які знялися у кліпі. Їм, мабуть, не сказали, що буде в результаті…", "Я – військова, і вважаю, що це ганьба. Як і всі мої знайомі дівчата з передової. Перечитайте коментарі ще раз, бо вони дійсно говорять самі за себе", "Не хочу, щоб військова форма перетворювалася в образ з шоу-бізнесу", "Кожна з цих броньованих машин з вашого кліпу могла комусь на фронті дуже допомогти, можливо врятувати життя. А замість того вони слугують декораціями для низькопробної музики", - пишуть в Мережі.

Ханумак після хейту треку оголосив про завершення кар'єри

В Instagram він зазначив, що поважає думку людей і не хоче йти проти народу.

"Хтось мене знає, як режисера, хтось як актора, а хтось уже як автора тієї самої "Дика дичка"... Якщо люди пишуть хейт, то це їхні власні думки, на які вони мають повне право. Я не йтиму проти народу, бо той, хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує... Ще пів року тому, коли я тільки-но починав свою музичну кар'єру, не міг собі уявити, що закінчувати її буду саме так. Мені не місце в музиці. Я піду з музичної індустрії", – сказав Руслан Ханумак.

Текст пісні "Дика дичка"

Я зустрів ту чорну учора

Чотка чолка чіка чудова

Чорні очі губки червоні

На тонесеньких очах маярять погони

Ой при лужку при лужку та при широкім полі

І у день і в ночі бачу плечі голі я своєї Олі

В одній ручці автомат — в інший капучіно

Це не Джавелін

Це не Хаймерс

Це моя дівчина

Дика Дика

Дикадичка

Дика Дика

Дикадичка

Не виходить с голови піксельна спідничка

Дика Дика

Дикадичка

Дика Дика

Дикадичка

Дика Дика

Дикадичка

В диким полі пташка

нище двухголову птичку

У тебе малиха дуже класний світ очей

А я не хочу уявляти нас без тих ночей

заряджаю іглу і стріляю

"Ратата" я крошу і збиваю

дочекайся тебе розцілую

дай тільки клятих цих я доштматую о яяяя

Ти у полі

У Херсоні

де стріляють

як в Warzoni —

Мій незламний бетер без саляри вже скучає

ти навіть на відстані його заводиш я не знаю

Дика Дика

Дикадичка

Дика Дика

Дикадичка

Не виходить с голови піксельна спідничка

Дика Дика

Дикадичка

Дика Дика

Дикадичка

Дика Дика

Дикадичка