"Дика Дичка" від Ханумака: в мережі бурхливо обговорюють скандальну пісню (відео) [ Редагувати ]
У мережі не вщухає обговорення користувачами пісні "Дика дичка", яку нещодавно презентував Руслан Ханумак. Люди обурені тим, як автори композиції та кліпу демонструють образ української жінки-військової.
Своє невдоволення юзери Мережі висловлюють у Twitter, TikTok та у коментарях на YouTube під роликом. Чимало людей зазначили, що здивовані створенням подібного контенту, тим паче, після скандального треку репера Потапа про волонтерів. У композиції артист також показав "своє унікальне бачення" тої ролі, яку виконують волонтери.
Що відомо про кліп "Дика Дичка"
Відомо, що кліп на пісню "Дика Дичка" знімали в полі. На задньому тлі можна побачити таблички "Обережно, міни" та броньовані автомобілі, які, до всього, були передані Україні Канадою – цей факт теж неабияк спантеличив свідомих українців. Вони заявили, що машини доцільніше було б використовувати на фронті, а не для зйомки низькопробних роликів.
Крім того, для підтанцьовки музиканти запросили справжніх жінок-військових – Юлію Абаєву, Олену Риж, Юлію Олійник, Аллу Мартинюк та Валентину Скрипак. І це теж викликало питання у користувачів: деякі з них впевнені, що захисниці не погодилися б на зйомки, аби знали наперед, що вийде у результаті.
Ось деякі коментарі, які пишуть користувачі мережі з приводу прем'єри пісні "Дика дичка":
"Коли вже перестануть їздити на військовій темі?", "Трохи навіть образливо за дівчат із ЗСУ, які знялися у кліпі. Їм, мабуть, не сказали, що буде в результаті…", "Я – військова, і вважаю, що це ганьба. Як і всі мої знайомі дівчата з передової. Перечитайте коментарі ще раз, бо вони дійсно говорять самі за себе", "Не хочу, щоб військова форма перетворювалася в образ з шоу-бізнесу", "Кожна з цих броньованих машин з вашого кліпу могла комусь на фронті дуже допомогти, можливо врятувати життя. А замість того вони слугують декораціями для низькопробної музики", - пишуть в Мережі.
Ханумак після хейту треку оголосив про завершення кар'єри
В Instagram він зазначив, що поважає думку людей і не хоче йти проти народу.
"Хтось мене знає, як режисера, хтось як актора, а хтось уже як автора тієї самої "Дика дичка"... Якщо люди пишуть хейт, то це їхні власні думки, на які вони мають повне право. Я не йтиму проти народу, бо той, хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує... Ще пів року тому, коли я тільки-но починав свою музичну кар'єру, не міг собі уявити, що закінчувати її буду саме так. Мені не місце в музиці. Я піду з музичної індустрії", – сказав Руслан Ханумак.
Текст пісні "Дика дичка"
Я зустрів ту чорну учора
Чотка чолка чіка чудова
Чорні очі губки червоні
На тонесеньких очах маярять погони
Ой при лужку при лужку та при широкім полі
І у день і в ночі бачу плечі голі я своєї Олі
В одній ручці автомат — в інший капучіно
Це не Джавелін
Це не Хаймерс
Це моя дівчина
Дика Дика
Дикадичка
Дика Дика
Дикадичка
Не виходить с голови піксельна спідничка
Дика Дика
Дикадичка
Дика Дика
Дикадичка
Дика Дика
Дикадичка
В диким полі пташка
нище двухголову птичку
У тебе малиха дуже класний світ очей
А я не хочу уявляти нас без тих ночей
заряджаю іглу і стріляю
"Ратата" я крошу і збиваю
дочекайся тебе розцілую
дай тільки клятих цих я доштматую о яяяя
Ти у полі
У Херсоні
де стріляють
як в Warzoni —
Мій незламний бетер без саляри вже скучає
ти навіть на відстані його заводиш я не знаю
Дика Дика
Дикадичка
Дика Дика
Дикадичка
Не виходить с голови піксельна спідничка
Дика Дика
Дикадичка
Дика Дика
Дикадичка
Дика Дика
Дикадичка
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