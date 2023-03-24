Хоча ворог все ще перебуває на території Нової Каховки, окупанти метушаться, приблизно так, як вони раніше поводилися в Херсоні. Тоді вони розуміли, що ЗСУ активно просуватимуться і шукали цивільний одяг, займалися грабежами та мародерством, розуміючи, що скоро доведеться тікати.

Про це розповіла речник Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Поведінка у Новій Каховці у них зараз приблизно така, але поки що рано говорити, що вони звідти вже втекли або ось-ось втечуть. Ми спостерігаємо певні рухи окупаційного контингенту. Можливо, це ротація, але є ознаки того, що деякі частини йдуть і не повернуться до Нової Каховки, бо окупанти там уже почали ходити по магазинах і відбирати все, що бачать. Є така "херсонська прикмета": раз окупанти почали так явно грабувати, значить їх скоро звідси попруть", - описала ситуацію вона.

Наталія Гуменюк також розповіла, що через "бавовну", яка днями сталася в Джанкої на території тимчасово окупованого Криму, Чорноморський флот рф міг залишитися без чергової партії "Калібрів". Вони могли бути знищені там повністю або частково.

"Зараз росіяни тримають у Чорному морі 15 корабельних одиниць, з яких 4 ракетоносія (два підводні і два надводні). Сумарний залп "Калібрами" - 24 ракети. Але через проблеми з "джанкойським вантажем" далеко не факт, що вони за раз зможуть випустити саме стільки", – резюмувала вона.