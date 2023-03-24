Україна може спробувати повернути деякі втрачені внаслідок російського вторгнення території невоєнним шляхом. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Палаті представників Конгресу США, відповідаючи на запитання про те, чи готові США підтримувати повернення Києвом усіх окупованих територій.

Я думаю, що будуть українські території, за які Україна налаштована воювати, а можуть бути території, які вони (українці - ред.) можуть вирішити повернути іншим шляхом.

Що він мав на увазі під іншим шляхом, глава Держдепу США не уточнив.

Блінкен додав, що "Україна сама має вирішувати, яким буде її майбутнє". Він додав, що для США є важливим принцип територіальної цілісності України, але "Україна сама визначатиме, як буде досягнуто цієї цілісності".

Також Ентоні Блінкен наголосив, що США готові до переговорів з росією щодо припинення бойових дій в Україні, якщо москва піде назустріч. За його словами, Вашингтон буде готовий запустити переговорний процес одразу після того, як побачить "хоч якісь ознаки того, що росія має на меті конструктивну дипломатію".

Раніше німецька газета Bild повідомила, що українська армія активно готується до проведення контрнаступальної операції.

Видання з посиланням на "провідних аналітиків НАТО" стверджує, що основними напрямками контрнаступу ЗСУ будуть Луганськ та Запоріжжя, також Київ хоче відрізати наземне сполучення росії з окупованим Кримом.