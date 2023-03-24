Загалом безробіття в Україні скорочується. Зараз у центрах зайнятості зареєстровано 150 тисяч осіб, а ще рік тому їх було вдвічі більше. Звісно, це лише офіційна статистика. Реальна кількість людей, які потребують працевлаштування, інша, адже далеко не всі стають на облік.

Проте частину безробітних рятує державний проєкт "Армія відновлення", який ось уже півроку діє у країні. Людей залучають до суспільно-корисних робіт і платять за це гроші. Наші кореспонденти продовжать тему.

Просто на наших очах жінки плетуть маскувальні сітки, які завжди потрібні нашим захисникам на фронті.

Ірина Сухаренко - жителька Борисполя:

Я безробітня із жовтня місяця. Я звернулася до центру зайнятості і мені запропонували одну роботу, в якій мені відмовили роботодавці за віком, тоді центр зайнятості запропонував піти на суспільно-корисні роботи плести сітки.

Власне, за таким принципом і працює "Армія відновлення". Державний проєкт допомагає людям, що не можуть знайти роботу. Їм пропонують долучитися до робіт, що важливі в умовах війни.

Наталя Романова - переселенка з Маріуполя:

Я всю жизнь проработала в банке, поэтому сейчас в банке работы нет, сокращения везде, предложили общественные работы, и я согласилась. Я пришла помочь, нужно помогать.

Люди, які долучаються до "Армії відновлення", працюють не безкоштовно - отримують мінімальну зарплатню. Ось інформація для порівняння. За даними Державного центру зайнятості, більшість людей, сидячи без роботи вдома, отримують не більш як 2 тисячі гривень державної допомоги. У той же час учасникам "Армії Відновлення"платять 6 700! Важлива умова - долучитися до державної ініціативи можуть люди, які офіційно не працевлаштовані.

Лариса Прозорова - директор Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості:

Є підприємства, які позвільняли людей із тимчасовим припиненням діяльності. Тимчасове припинення трудових відносин говорить про те, що людина рахується на підприємстві і вона не звільнена, в такому випадку особа не має право стати на облік. Вона може просто сама від себе прийти і допомагати нашим ЗСУ.

Нерідко учасники "Армії відновлення" працюють пліч-о-пліч із волонтерами.

Леся Куба - жителька села у Київській області:

Мені восени предложили шить костюми, хтось із військових приїхав і побачив, що дівчата плетуть сітки з такої тканини і я кажу "о, давайте нам тоже маскувальні, тільки костюми."

Ось тут, у селищі Немішаєве на Київщині, саме волонтери зібрали кошти та знайшли тканину для роботи - тепер працюють усі разом.

Інна Гнатченко - консультант-роботодавець Бородянського відділу Бучанської філії Київського обласного центру зайнятості:

На базі будинку культури, як тільки деокупували наш регіон, було організовано 2 волонтерські групи. Нас приютили тут наші волонтери місцеві, які навчили їх робити і ми хочемо сказати, що вже починаючи з листопада місяця, кожен місяць, безробітні міняються, хтось роботу знаходить постійну, хтось в нас, до речі, дуже багато працювало з липня місяця ВПО.

Марія Кисленко спочатку була волонтером. Коли ж з'явилася можливість отримувати гроші за свою роботу, стала на облік та долучилася до "Армії відновлення". Вдома жінка виготовляє енергетичні батончики та сухі сніданки для наших захисників.

Марія Кисленко - жителька села у Київській області:

Це потрібна газова плита, це все обсмажується спочатку, це потрібен блендер, бо воно все перебивається так само,що потрібно топити мед, бо, на жаль, не завжди мед в нормальному стані. Люди приносять горіхи, ми йому мішками привозимо і оце ввечері обробляє і нам дає.

Приготування їжі, пошив одягу, розбір завалів… Можливостями державного проекту "Армія відновлення" за півроку скористалися майже 10 тисяч людей із чотирнадцяти областей України, зазначають у Міністерстві економіки. У кожного регіону - вже склався свій основний фронт робіт. На Львівщині та Івано-Франківщині - люди переважно розвантажують і фасують гуманітарну допомогу, що надходить із-за кордону. У Донецькій області - завжди потрібні робочі руки для розбору завалів.

Тетяна Бережна - заступниця міністра економіки України:

Якщо говорити про фінансування, то взагалі в бюджеті фонду по безробіттю, звідки фінансується суспільно-корисні роботи, виділено на цей рік 104.000.000 грн. Цього року вже виділено 39 000.000 гривень. А взагалі з початку програми 63.000.000₴.

Аби долучитися до "Армії відновлення", треба звернутися до місцевого центру зайнятості чи оформити заявку дистанційно - через додаток "Дія".