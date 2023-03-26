У США тривають пошукові роботи на місці, де прокотився смертельний торнадо [ Редагувати ]
У США тривають пошукові роботи на місці, де прокотився смертельний торнадо. Стихія накоїла лиха у штатах Міссісіпі, Алабама та Теннессі. Суттєво постраждали кілька невеликих міст. Наразі відомо про 26 загиблих, десятки поранено і під завалами ще можуть бути люди. Докладніше - у нашому сюжеті.
Викорчувані дерева, розтрощені будинки, знищені підприємства та ферми. Такий слід лишив по собі торнадо на сході штату Міссісіпі, який заскочив регіон у ніч проти суботи. Найбільше дісталося невеликому місту Ролінг-Форк. Смертельний вихор майже повністю зрівняв його з землею.
Ронні Роуп, житель міста Роллінг-Форк:
Нічого гіршого в житті не бачив. Страшна біда. Постраждали так багато моїх рідних і друзів. Стільки спогадів знищено. Втрати і руйнація. Це крає серце.
Шанта Говард, жителька міста Джексон:
У мене в голові була лише одна думка: "Боже, я не хочу вмирати, я не хочу, щоб померли мої діти".
За словами свідків, торнадо вирував у регіоні не більш як 15-ть хвилин, а встиг накоїти збитків на мільйони доларів. Руйнівні вихори зафіксували також в Алабамі й Теннессі. Десятки тисяч людей залишилися без світла, сотні - без даху над головою. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи, до яких долучилися місцеві.
Джонні Керітерс, житель міста Сілвер-Сіті:
Ми одразу зрозуміли, що ситуація катастрофічна. Рятувальники переходили від однієї машини до іншої, від будівлі до будівлі і скрізь чули крик про допомогу. Працювали невеликими групами, розбирали завали, намагаючись знайти та визволити людей.
Підтримати постраждалих приїхав губернатор штату, свої співчуття висловив президент Джо Байден. У регіоні оголосили надзвичайний стан. Метеорологи називають такий потужний торнадо - рідкісним явищем у цій місцевості. Втім попереджають про можливе повторення стихійного лиха у південних штатах.
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