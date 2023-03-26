Під Одесою вибухнула російська міна та пошкодила базу відпочинку (фото) [ Редагувати ]
На Одещині здетонувала російська міна та пошкодила базу відпочинку на березі моря. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".
В рамках забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів області було виявлено і контрольовано знищено морську міну. Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель. Тільки через обмеження доступу до об’єкту, там не було людей і ніхто не постраждав.
Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив:
Одеський район, Южненська територіальна громада, село Сичавка. Внаслідок детонації ворожої морської міни пошкоджено дачний будиночок на березі Чорного моря. Загиблих та постраждалих немає.
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