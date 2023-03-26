На Одещині здетонувала російська міна та пошкодила базу відпочинку на березі моря. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

В рамках забезпечення мінної безпеки, біля одного з пляжів області було виявлено і контрольовано знищено морську міну. Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель. Тільки через обмеження доступу до об’єкту, там не було людей і ніхто не постраждав.