Новий ударний безпілотник Bayraktar з українським двигуном: Ердоган показав фото [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган показав, як виглядає новий безпілотник-винищувач Bayraktar, який оснащений українським двигуном. Про це повідомляється у Twitter президента Туреччини.
Ердоган опублікував фото із новою розробкою турецької компанії, до якої доклалися українці. Новий безпілотний винищувач Bayraktar Kızılelma оснащений турбореактивним двигуном АІ-25ТЛТ, виробником якого є "Мотор СІЧ".
March 26, 2023
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