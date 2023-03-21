Кабінет міністрів України призначив Євгена Лященка головою правління "Укрзалізниці". Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Розпорядженням Кабінету Міністрів за поданням Наглядової Ради головою правління АТ "Укрзалізниця" призначений Євген Лященко строком на 2 роки. До цього він займав посаду члена правління залізниці і відповідав за фінансовий блок питань у компанії. Зазначу, що за останній рік, рік повномасштабного російського вторгнення, за безпосередньої участі Євгена Лященка було запроваджено низку фактично революційних змін на УЗ.

Перша - це перехід на прямі контакти з виробниками енергоресурсів: нафтопродуктів, електроенергії, газу. Ці рішення сукупно заощадили для держави мільярди гривень.

Також важливим здобутком стало перенесення виплат за двома випусками єврооблігацій на загальну суму $895 млн.

Ці та кілька інших управлінських рішень допомогли зберегти фінансову стабільність Укрзалізниці впродовж останніх двох років. У практичному полі це означає підтримку обороноздатності та економіки воюючої держави. І що не менш важливо - стабільна виплата заробітних плат працівникам залізниці.

Євген Лященко - другий зліва

Зараз перед Євгеном Лященком, як перед керівником АТ "Укрзалізниця", поставлені три ключові задачі:

продовження реформи УЗ, а саме виділення окремих бізнес-вертикалей відповідно до сфери діяльності (пасажирська, вантажна, виробнича та інфраструктурна) і відповідність до європейського законодавства, особливо в питаннях безпеки та інклюзивності.

виконання інвестиційної програми - розвиток експортних шляхів та створення необхідної інфраструктури, електрифікація необхідних залізничних ділянок тощо.

вихід компанії на беззбитковість.

Євген Лященко з жовтня 2021 року входив до складу правління "Укрзалізниці", займався фінансовими питаннями. До цього обіймав посаду фінансового директора медіагрупи "Україна", а з 2014-го - став директором холдингу, що тоді входив до групи SCM Ріната Ахметова.

Євген Лященко - перший зліва

Нагадаємо, 21 березня Рада призначила екс-главу "Укрзалізниці" Олександра Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.