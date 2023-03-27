Китай закликає знизити ризики конфлікту між ядерними державами і нагадав, що в ядерній війні не може бути переможців. Так офіційний представник МЗС Китаю Мао Нін відповіла на питання про позицію Пекіна щодо погроз путіна розмістити російську ядерну зброю в Білорусі.

У січні минулого року лідери п'яти держав, які мають ядерну зброю, виступили зі спільною заявою про те, що ядерна війна не повинна початися, в ній неможливо виграти. Вони наголосили, що слід зменшити стратегічні ризики виникнення воєнних конфліктів між державами, які мають ядерну зброю.

У суботу, 25 березня, володимир путін розповів, що до 1 квітня завершиться будівництво сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. За його словами, питання про розміщення такої зброї підняв білоруський диктатор олександр лукашенко.

Москва вже передала Мінську оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм ядерної зброї.

США поки що не бачать причин для зміни готовності своїх ядерних сил. На думку американської адміністрації, Москва не готується до застосування ядерної зброї.