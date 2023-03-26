Спроба ядерного залякування: у Німеччині прокоментували слова путіна про ядерні ракети в Білорусі [ Редагувати ]
Заява володимира путіна про розміщення ядерної зброї в Білорусі є "черговою спробою ядерного залякування", Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Німеччини, яку наводить Welt.
У німецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що заява володимира путіна про те, що США "впродовж десятиліть розміщують свою тактичну ядерну зброю на території своїх країн-союзників, країн НАТО, у Європі", "вводить в оману і не може виправдати ухвалені Москвою рішення".
У МЗС Німеччини також нагадали, що Білорусь неодноразово на міжнародному рівні гарантувала не розміщувати ядерну зброю на своїй території.
Напередодні володимир путін розповів, що до 1 квітня завершиться будівництво сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі. За його словами, питання про розміщення такої зброї підняв білоруський диктатор олександр лукашенко.
США поки що не бачать причин для зміни готовності своїх ядерних сил. На думку американської адміністрації, Москва не готується до застосування ядерної зброї.
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