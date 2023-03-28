У Саудівській Аравії в ДТП з автобусом загинули щонайменше 20 людей (відео) [ Редагувати ]
Щонайменше 20 людей загинули, ще 29 отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у провінції Асір на південному заході Саудівської Аравії. Про це повідомив телеканал Al Ekhbariya.
Аварія сталася через несправність гальмівної системи. Втративши керування, автобус зіткнувся з легковим автомобілем, перекинувся на бік і спалахнув. Постраждалих доставили до лікарні, розташованої в населеному пункті Укба Шіар неподалік місця аварії. Більшість постраждалих отримали серйозні опіки, їм надано екстрену медичну допомогу.
Як зазначає телеканал, автобус прямував до Мекки з Хаміс-Мушайта провінції Асір.
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