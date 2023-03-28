Щонайменше 20 людей загинули, ще 29 отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у провінції Асір на південному заході Саудівської Аравії. Про це повідомив телеканал Al Ekhbariya.

Аварія сталася через несправність гальмівної системи. Втративши керування, автобус зіткнувся з легковим автомобілем, перекинувся на бік і спалахнув. Постраждалих доставили до лікарні, розташованої в населеному пункті Укба Шіар неподалік місця аварії. Більшість постраждалих отримали серйозні опіки, їм надано екстрену медичну допомогу.

Як зазначає телеканал, автобус прямував до Мекки з Хаміс-Мушайта провінції Асір.