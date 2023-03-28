Німеччина збільшить військову допомогу Україні з 3 млрд до 15 млрд євро - Der Spiegel [ Редагувати ]
Німеччина у найближчі роки планує збільшити військову допомогу Україні. За інформацією Der Spiegel, заступник статс-секретаря при Міністерстві фінансів ФРН Флоріан Тонкар у листі попросив бюджетний комітет Бундестагу виділити для цього більше грошей. Загальна сума підтримки може перевищити 15 млрд євро.
Через великі матеріальні втрати української армії потрібні нові поставки матеріалів.
Як стверджує Der Spiegel, бюджетний комітет Бундестагу не відмовить уряду у розширенні військової підтримки України.
Наразі ФРН виділила 2,2 млрд євро на постачання зброї Україні та на заміну систем озброєння, переданих Києву зі складів Бундесверу. Цього року суму може бути збільшено до 5,4 млрд євро.
У найближчі роки планується виділення ще 8,8 млрд євро на виконання зобов'язань перед Україною, Міноборони зможе укладати контракти на цю суму. Нині на ці цілі закладено 1 млрд євро.
Німеччина напередодні, 27 березня, повідомила про відправку в Україну 18 танків Leopard 2A6. За інформацією Der Spiegel, разом із ними ЗСУ отримали майже 40 бойових машин піхоти Marder.
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