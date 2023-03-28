Під час робочої поїздки в Сумську область президент України Володимир Зеленський узяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони міста Охтирки від російських загарбників.

На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей, наших героїв, усіх українців та українок. Тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю й тим самим - за всю нашу державу. Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України й українського народу. Для мене велика честь - вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця.

Глава держави зазначив, що Охтирка пережила важкі втрати й жорстокі ворожі удари, коли російські загарбники били з авіації по житлових кварталах, обстрілювали з реактивної артилерії дитячий садок та іншу цивільну інфраструктуру, коли забирали життя людей.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх, хто віддав життя за незалежність України. Зокрема були поіменно згадані військовослужбовці та цивільні, що загинули під час оборони Охтирки.

Як наголосив президент, у Сумській області, неподалік Охтирки, проходить державний кордон України, якого жодному тирану не стерти. Він також акцентував, що Україна ніколи не пробачить тих злочинів, які скоїла Росія на українській землі.

Українці житимуть тут, на своїй землі, у своїх містах і селах, які ми маємо відновити після війни. І я впевнений, це обов'язково буде. Справедливість для нас сьогодні - головне, тому ми не пробачимо того, що було зроблено проти українців, проти України. Притягнемо до відповідальності всіх убивць із Російської Федерації, терористів і саму державу-агресора. І жодної рани, завданої цією війною, ми не залишимо на тілі нашої держави. Відбудуємо абсолютно все зруйноване. І зробимо все, щоб усі ці міста й села відродилися.

Володимир Зеленський узяв участь у церемонії вручення державних нагород учасникам оборони міста Охтирки.

До початку повномасштабного вторгнення в Україні були лише чотири міста зі статусом "Міста-героя": Севастополь, Керч, Одеса та Київ. У ході російсько-української війни звання "Місто-герой" отримали Волноваха, Гостомель, Маріуполь, Харків, Херсон, Чернігів, Буча, Ірпінь, Миколаїв.