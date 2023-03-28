Білогорівка, Кремінна, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка - головні напрямки атак російських терористів. Окупанти випалюють та руйнують ці населені пункти.

Терористичних обстрілів зазнають й міста в українському тилу. Окупанти обстріляли Краматорськ та район з комплексу С-300. Крім того, ворог намагається отруїти наших захисників невідомим газом. Про ситуацію на Донеччині та Луганщині далі докладніше.

На цих кадрах мала частина роботи снайперів сил спеціальних операцій на Луганщині. Влучними пострілами вони знищують чергову партію окупантів.

А так завдяки допомозі аеророзвідці українські артилеристи б'ють по позиціях ворожих мінометників.

Вибили, тепер збираємо трофеї.

Основні бої на Луганщині тривають біля Білогорівки та у Кремінському лісі.

Олексій Смирнов, в.о. начальника Луганської обласної військової адміністрації:

Наші хлопці намагаються там максимально виснажити ворога. За останні три тижні українські військові знищили дуже багато техніки противника, зокрема танків. Тільки Т-90 "Прорив" росіяни за цей період втратили більше ніж десять. Недораховують вони й танків Т-72 та Т-80. Поряд із більш сучасною технікою на полі бою зустрічаються й ворожі БМП-1, давно вже зняті з озброєння.

Тим часом на окупованих територіях загарбники продовжують знущатися з людей. У той час, як в Україні поступово згортаються пункти обігріву, в Лисичанську загарбники їх відкривають. Мешканці окупованого міста всю зиму провели без газу та опалення. Нині, коли потеплішало, в місті з піснями й танцями, відкрили перший пункт обігріву.

На Донеччині головні напрямки атак російських загарбників - Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка. У місті-фортеці беззупинно тривають бої посеред житлових кварталів.

Ворог суне в центр міста. Та сили оборони не дають ворогу здійснити великий прорив. Окупантів б'ють їхньою ж зброєю.

З чим приїхали, то від того й отримують. Віджали в них техніку і посилаємо їм подарунки.

Наразі головне завдання українських захисників у Бахмуті - завдати ворогові якнайбільших утрат, щоби знищити його наступальний потенціал. Оборонна операція триває під контролем командувача Сухопутних військ.

Олександр Сирський, командувач Сухопутними військами Збройних сил України:

Зараз ми знаходимося в такій час, коли противник, намагаючись захопити Бахмут, кинув усі свої найкращі підрозділи для того, щоб добитись перемоги. Наша задача - знищити якомога більше цих ворогів, створити умови, щоб можна було перейти до наступальних дій.

Авдіївка нині закрите місто. Сюди більше не пускають волонтерів та журналістів, бо надто небезпечно. Останніми днями окупанти знищили тут фермерське господарство та дитячий садок.

Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації:

Авдіївка знаходиться в "червоній зоні", тому відвідування, заїзд в місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується й волонтерів. У зв'язку з загостренням ситуації місті, навколо міста. Тому є наказ - пряма заборона про відвідування. Давайте зберігати спокій.

Крім того, в Авдіївці вимкнули мобільний зв'язок. З міста триває евакуація цивільних. Її проводять співробітники поліції, екіпажі "Білих янголів". З кожним днем виїзд стає все складнішим.

Іван Гак, помічник оперативного чергового поліції Авдіївки:

Кожного дня тривають ракетні та авіаудари. Місто пошкоджено. Дуже багато пошкоджено. Майже кожного дня хтось гине.

Перебувати просто неба без броні вкрай небезпечно.

Геннадій Юдін, поліцейський групи "Білий янгол":

Місцевих залишається близько 2 тис. людей. Дітей у нас на сьогодні залишається 5.

Останнім часом московити частіше застосовують хімічні боєприпаси проти Сил оборони. За три дні зафіксовано понад десять таких атак на Донецькому напрямку. Про одну з них розповів український захисник з-під Вугледара.

Травлять якимсь газом. Не можна дихати. Задихаєшся, але, але, але… Нічого! Ми вистоїмо! Все буде Україна!

Триває терор мирного населення і в інших містах Донеччини. Напередодні ввечері російські терористи вдарили ракетами по Краматорську та району. Гатили з комплексу С-300. Руйнувань зазнали об'єкти соціальної та промислової інфраструктури.