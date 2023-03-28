На Черкащині триває бойове злагодження новосформованого батальйону тероборони [ Редагувати ]
Навчання новобранців. На Черкащині нині триває бойове злагодження новосформованого батальйону тероборони. До нього увійшли як досвідчені бійці, так і новачки. Вони проходять вогневу, тактичну, медичну та інші види підготовок. Як усе відбувається - дивимося.
Вони живуть у польовому таборі і тренуються щодня. Сьогодні - військові опрацьовують елементи зачистки у двійці. Далі - складніші завдання більшим складом.
Один із інструкторів з позивним "Француз" має бойовий досвід, служив шість років закордоном. Нині, каже, бійці отримують вже оновлені знання з урахуванням особливостей цієї війни.
Позивний "Француз", в.о. інструктора з тактико-спеціальної підготовки:
Коли мене готували фактор БПЛА, він був досить незначний і тільки розвідницький фактор, зараз закидають гранатами і помімо того, шо треба дивитись під ноги і на рівні окопу, треба ще періодично дивитись нагору і відповідно реагувати.
А ось цей боєць із позивним "Кум" до повномасштабного вторгнення був будівельником, 24 лютого записався у тероборону рідного міста, був поранений під Попасною, пройшов реабілітацію, а тепер знову на навчаннях, аби стати у стрій.
Позивний "Кум", солдат:
Зараз важче тим, що быльша нагрузка, тактична медицина, тактичний підхід, відхід, зачистки, все шо необхідне для того шоб бійці зберігали своє життя.
У складі одного із новостворених батальйонів тероборони - і новобранці, і досвідченні військовики. Бойовий досвід тут мають і командир, і бригада.
Ігор Табурець, керівник Черкаської обласної військової адміністрації:
Черкащина продовжує нарощувати свої потужності, бойове злагодження і застосування безпосередньо в бойових діях.
Загалом під час навчань вивчають тактичну вогневу підготовку, підготовку до штурму та заняття окопів.
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