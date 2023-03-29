Дружина російського військового під час телефонної розмови з ним радісно розповідала, як він вбиває людей в Україні.

Про це повідомляє в Telegram Головне управління розвідки.

Вона радить йому ставитись до вбивства людей простіше та не забувати, що він це робить заради росії. Окрім цього жінка не розуміє, чому українці на окупованих територіях не радіють "визволителям".

У відповідь на це її чоловік розповів, що диверсанти пробрались в місце ночівлі окупантів та ліквідували їх. Окрім цього вони захопили частину з них у полон.

Росіянин здивований таким діям українців.