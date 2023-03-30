На Луганщині росіяни позаселялися у будинки місцевих мешканців. Майже всі медичні заклади загарбники використовують у власних цілях, адже несуть чималі втрати. Не вщухають бої на Лиманському, Бахмутському та Марʼїнському напрямках. Під вогнем окупантів - мирні населені пункти! Детальний огляд подій на східному фронті - просто зараз.

На Донеччині російські окупанти продовжують наступати на Лиманськму, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. У Дружківці внаслідок авіаційного удару пошкоджені приватні будинки, є поранені. За добу українськи захисники відбили понад 60 ворожих атак.

Міст Бахмут, місто під контролем Збройних сил України, місто знову палає, ворог знову давить, та все буде Україна.

На Волноваському напрямку загарбники атакували Вугледар та прилеглі села. Тут - без постраждалих. Під обстрілами також околиці Курахового. Ворожих атак зазнає і Велика Новосілка, де досі живе близько трьох сотень людей.

Олександр Марцнюк, поліцейський екіпажу "Білий янгол":

Ситуація у Великій Новосільці напружена, бо постійно йдуть обстріли з атрустановок, на околицях чутно стрілецькі бої, не припиняються ні на хвилину. - Всі цілі, всі здорові? - Я здорова, все в порядку - постраждалих немає - ні, я тільки хочу поїхать. - Все добре, зараз вас евакуюємо.

Із тих, хто залишився, - здебільшого люди похилого віку. Неповнолітніх тут уже нема. Матір із дитиною поліцейські евакуювали з сусіднього села Новий Комар. Після чергового обстрілу росіян - будинок родини зазнав руйнувань.

Знищили окупанти майже всі будинки і в селі Времівка.

Є ще село прифронтове Времівка, де залишається біля 14 осіб. Воно знаходиться майже на лінії розмежування, майже все зруйновано, вцілілих будівель майже немає.

А на Луганщині росіяни у власних цілях використовують медичні заклади. Російські війська використовують майже всі цивільні медичні заклади Луганщини у власних цілях. Це говорить про значні втрати ворога. Місць у мобільних шпиталях не вистачає для поранених; майже половина житлового фонду Сєвєродонецька заселена військовими рф.

Роман Власенко, голова Сєверодонецької районної державної адміністрації:

Росіяни навіть самі вже визнають, що несуть шалені втрати на сході України.

Тим часом у звільнені селища Луганщини потроху повертається життя. До кількох сіл Сватівського району правоохоронці привезли чергову партію гуманітарної допомоги.

Наші воїни продовжують боронити кожен клаптик української землі й ні на крок не поступаються ворогу. На цих кадрах - третя окрема штурмова бригада нищить російську піхоту навколо Бахмута.

А так військова техніка окупантів перетворюється на металобрухт. З одного пострілу наші захисники нищать і склад росіян із боєкомплектом.