Розвиток ІТ-індустрії під час війни: чого чекати українцям [ Редагувати ]
У четвер, 30 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков розповів, чого чекати від ІТ-індустрії під час війни в Україні.
ІТ-індустрія, мабуть, лишилася, єдиною, яка зростала під час війні. У мене є дані за рік, за 10 місяців останні було приблизно 6%, вона дійсно принесла мільярди доларів, це десь 7.3-7.5 млрд доларів. Ця тенденція навряд чи буде збільшуватись. Думаю, що ІТ-індустрія буде мати певне зростання, але на невеличку кількість процентів.
по темі
У четвер, 30 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць розповіла про розбіжності між колабораціонізмом та державною зрадою
У четвер, 30 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" міський голова Слов'янська Вадим Лях розповів про наслідки обстрілів міста цього тижня та як містянам відновлюють житло
Аби наблизити перемогу увесь демократичний світ має протистояти авторитарним режимам. У Вашингтоні стартує "Саміт демократії". Війна в Україні звучить на зібранні провідною темою.
У вівторок, 28 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник Східного угруповання військ Сергій Череватий розповів, чи змінює ворог тактику
У вівторок, 28 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів про результати візиту до Великої Британії