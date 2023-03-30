У четвер, 30 березня, під час телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков розповів, чого чекати від ІТ-індустрії під час війни в Україні.

ІТ-індустрія, мабуть, лишилася, єдиною, яка зростала під час війні. У мене є дані за рік, за 10 місяців останні було приблизно 6%, вона дійсно принесла мільярди доларів, це десь 7.3-7.5 млрд доларів. Ця тенденція навряд чи буде збільшуватись. Думаю, що ІТ-індустрія буде мати певне зростання, але на невеличку кількість процентів.