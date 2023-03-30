На Рівненщині в'язні колонії виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових. Про це повідомила Служба безпеки України.

Незаконну діяльність організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини.

Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями.

Потім за гроші пропонували громадянам "допомогу" у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону. Вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тис. грн. Сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

Гроші шахраї вимагали просили переказувати на банківські картки знайомої одного з ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок.

Шахраї підшукували своїх жертв у тематичних спільнотах популярних соцмереж, до яких приєднувались з фейкових акаунтів. Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами.

У ході розмов зловмисники застосовували методи маніпулятивного впливу та чинили психологічний тиск на співрозмовників.

Під час обшуків за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів правоохоронці вилучили:

мобільні телефони та планшети;

майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;

5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;

чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності.