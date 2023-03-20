Перше в області модульне містечко встановили на Рівненщині. Це дванадцять будиночків, де житимуть майже півсотні переселенців. Змайстрували нові оселі на підприємстві, яке й саме евакуювалося з Харківщини. Новий житловий квартал облаштували у громаді, яка прихистила найбільше переселенців. У будинки уже заселилися нові мешканці. Що кажуть про таке житло - дивіться у сюжеті.

Антон Науменко вдягає свою донечку. Збираються на прогулянку. Розповідає, про свій новий дім.

Це в нас така зала, кухня. Тут в нас туалет з ванною. Там спальня ще одна.

Родина оселилася в одному з будиночків модульного містечка. Вони з Рубіжного, що на Луганщині. З рідного міста ще у березні довелося рятуватися від війни.

Антон Науменко, переселенець з Луганської обл.:

Шо було в Рубіжному - обстріли, окупація була. Дуже було небезпечно. У мене дружина та донька. Як могли - так скоріше виїхали. У мене там квартира була, гаражі, машина ще залишилась. Все залишилось там. Ми приїхали без нічого. Була одежа, яку на себе взяли.

Антон - патрульний. Служить у Дубно, мешкав у гуртожитку. Тепер не натішиться, що знову має дім.

Антон Науменко, переселенець з Луганської обл.:

Він зовні невеликий, а коли зайдеш там багато місця. Будиночок теплий. Ну все є вода є, опалення є. піч електрична є. Все впирається в житло. Якщо є житло, то вже можна якось ваштуватися працювати.

Порається у своєму новому помешканні і Юлія. Готує обід для двох своїх синочків. Їх чекає зі школи. У цей мобільний дім заселилася наприкінці лютого. На Рівненщину приїхали торік зі Слов'янська.

Юлія Глотова, переселенка з Донецької області:

Тут жили в знайомих, але вони повернулись якби з Польщі, треба було звільняти якби ту квартиру, тому настільки вчасно цей будиночок нам дали, шо ми просто не знали куди нам йти. Тут дуже класно і діти в школі вчаться в другій.

Нові помешкання отримали дванадцять родин. Перевагу надали сім'ям з дітьми, пенсіонерам та військовослужбовцям. Модульне містечко встановили на околиці міста - попід лісом. Тут є вода та світло. Проживання безкоштовне, люди сплачуватимуть лише за комунальні послуги.

Віктор Ісюк, перший заступник міського голови Радивилова:

Вони в них в тимчасовому користуванні. В них заключені угоди на один рік. Тобто, якщо вони втратять статус внутрішньопереміщеної особи, то вони повинні цей будиночок здати. Якщо в них той статус лишається, то вони приходять і продовжують знову.

Модульне містечко почали зводити в Радивилові ще торік. Це перший такий житловий квартал, який облаштували за кошти місцевих бюджетів. Область на це виділили трохи більше одинадцяти мільйонів гривень. На благоустрій території ще чотири зі своєї казни дала громада.

Віталій Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації:

У нас експериментальний пілотний проект. Почався проект осінню 2022-го року саме на Радивилівщині. Ми збільшилися як область. Нас сьогодні мільйон двісті тисяч населення. І медики, і ДСНСники приїжджають до нас з інших територій.

Чиновники пояснюють, ці будиночки - аналог службового житла. Там люди можуть жити, поки є така потреба.