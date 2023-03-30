Кабінет міністрів України звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника міністра освіти і науки та перепризначив його заступником міністра. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

На своєму засіданні 30 березня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:



Про звільнення:

Андрія Вітренка з посади першого заступника Міністра освіти і науки;

Ірини Микичак з посади заступника Міністра охорони здоров’я;

Яреми Дуля з посади заступника Голови Державної служби з питань праці;

Дениса Шугалія з посади заступника Голови Фонду державного майна;

Про призначення:

Андрія Вітренка заступником Міністра освіти і науки;

Дениса Шугалія першим заступником Голови Фонду державного майна.

Андрій Вітренко був першим заступником під час міністра Шкарлета. Його звільняли та призначали кілька разів за каденції попереднього очільника Міносвіти.

Лікар-педіатр Ірина Микичак була заступницею голови МОЗу. Перед тим вона очолювала департамент охорони здоров'я Львівської ОДА, але її звільнили через негативну оцінку роботи.