Уряд затвердив кадрові перестановки у Міносвіти та МОЗі [ Редагувати ]
Кабінет міністрів України звільнив Андрія Вітренка з посади першого заступника міністра освіти і науки та перепризначив його заступником міністра. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.
На своєму засіданні 30 березня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження:
Про звільнення:
- Андрія Вітренка з посади першого заступника Міністра освіти і науки;
- Ірини Микичак з посади заступника Міністра охорони здоров’я;
- Яреми Дуля з посади заступника Голови Державної служби з питань праці;
- Дениса Шугалія з посади заступника Голови Фонду державного майна;
Про призначення:
- Андрія Вітренка заступником Міністра освіти і науки;
- Дениса Шугалія першим заступником Голови Фонду державного майна.
Андрій Вітренко був першим заступником під час міністра Шкарлета. Його звільняли та призначали кілька разів за каденції попереднього очільника Міносвіти.
Лікар-педіатр Ірина Микичак була заступницею голови МОЗу. Перед тим вона очолювала департамент охорони здоров'я Львівської ОДА, але її звільнили через негативну оцінку роботи.
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