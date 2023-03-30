Понад 35 тисяч українців виявили бажання вступити до лав "Гвардії наступу" та подали заявки. Наразі триває робота з зарахування гвардійців до військових частин. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.

Загалом до підрозділів "Гвардії наступу" подали трохи більше 35 тисяч заявок, з них понад 16 тисяч - до лав Національної гвардії.

У березні вже більш активно проводиться робота саме щодо того, щоб ці кандидати ставали до строю у військові частини, тому що у лютому велика робота проводилась саме з опрацюванням заявок.

Речник Нацгвардії зауважив, що опрацювання всіх заявок проводиться вручну.

Більше 10% добровольців, які подали заявки в підрозділи МВС "Гвардії наступу", вже зараховані до військових частин. Надалі активніше буде проводитись робота і проходження добровольцями всіх етапів вступу до підрозділів.

Нагадаємо, 2 лютого МВС почало формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", головним завданням яких буде звільнення окупованих територій.