"Гвардія наступу": речник Нацгвардії Музичук розповів про кількість заявок (відео) [ Редагувати ]
Понад 35 тисяч українців виявили бажання вступити до лав "Гвардії наступу" та подали заявки. Наразі триває робота з зарахування гвардійців до військових частин. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук.
Загалом до підрозділів "Гвардії наступу" подали трохи більше 35 тисяч заявок, з них понад 16 тисяч - до лав Національної гвардії.
У березні вже більш активно проводиться робота саме щодо того, щоб ці кандидати ставали до строю у військові частини, тому що у лютому велика робота проводилась саме з опрацюванням заявок.
Речник Нацгвардії зауважив, що опрацювання всіх заявок проводиться вручну.
Більше 10% добровольців, які подали заявки в підрозділи МВС "Гвардії наступу", вже зараховані до військових частин. Надалі активніше буде проводитись робота і проходження добровольцями всіх етапів вступу до підрозділів.
Нагадаємо, 2 лютого МВС почало формувати штурмові бригади "Гвардія наступу", головним завданням яких буде звільнення окупованих територій.
по темі
Президент росії володимир путін підписав указ про весняний призов на військову службу. Згідно з указом, з 1 квітня до 15 липня на військову службу мають призвати 147 тис. осіб. Восени 2022 року було призвано 120 тис., а навесні 2022 року - 134,5 тис
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН
Понад десять тисяч безробітних у чотирнадцяти регіонах України нині працюють у так званій "Армії відновлення". Ця урядова програма, за якою непрацевлаштованих залучають до суспільно корисних робіт.
На даному етапі війни Україні найбільш потрібні протиповітряна оборона, зброя великої дальності та бронетехніка, а винищувачі F-16 "на цій стадії війни" українцям не допоможуть. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях у Сенаті
Німеччина у найближчі роки планує збільшити військову допомогу Україні. За інформацією Der Spiegel, заступник статс-секретаря при Міністерстві фінансів ФРН Флоріан Тонкар у листі попросив бюджетний комітет Бундестагу виділити для цього більше грошей. Загальна сума підтримки може перевищити 15 млрд євро