Українські захисники показали, як цієї ночі відбивали російську атаку іранськими дронами "Шахед". Роботу протиповітряної оборони показали в мережі.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та Повітряне командування "Схід".

На кадрах показана успішна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони Повітряних ЗСУ по російських дронах-камікадзе іранського виробництва.

"Шахеди" знищують воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід", - йдеться в описі під відео.

Зазначимо, що за даними Повітряного командування "Схід", вночі ворог застосував ударні БПЛА, імовірно Shahed-131/136 з північного напрямку.

В зоні відповідальності під час удару силами і засобами підрозділів ПВК "Схід" було знищено 8 БПЛА противника в Харківській та Полтавській областях.