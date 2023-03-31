ЗСУ показали, як вночі знищували "Шахеди" (відео) [ Редагувати ]
Українські захисники показали, як цієї ночі відбивали російську атаку іранськими дронами "Шахед". Роботу протиповітряної оборони показали в мережі.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ та Повітряне командування "Схід".
На кадрах показана успішна бойова робота підрозділів протиповітряної оборони Повітряних ЗСУ по російських дронах-камікадзе іранського виробництва.
"Шахеди" знищують воїни зенітного ракетного підрозділу та мобільних вогневих груп повітряного командування "Схід", - йдеться в описі під відео.
Зазначимо, що за даними Повітряного командування "Схід", вночі ворог застосував ударні БПЛА, імовірно Shahed-131/136 з північного напрямку.
В зоні відповідальності під час удару силами і засобами підрозділів ПВК "Схід" було знищено 8 БПЛА противника в Харківській та Полтавській областях.
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