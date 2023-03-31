Потужний обстріл Харкова: подробиці про постраждалих [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
росія ввечері 30 березня і вночі атакувала Харків та область. Внаслідок атак ворога п'ятеро мирних жителів отримали поранення.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Окупанти пізно ввечері випустили по Харкову 9 ракет, попередньо ЗРК С-300. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі. Проте внаслідок атаки пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки.
За словами Синєгубова, троє жителів Харкова отримали легкі поранення, постраждалі від госпіталізації відмовилися.
Крім того, росіяни вночі атакували дронами-камікадзе об'єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення отримали чоловік та жінка 44 та 66 років. Постраждалих госпіталізували.
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