Відправились на "концерт Кобзона": оприлюднено нові втрати ворога [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 460 окупантів. Також було знищено дев'ять БПЛА противника.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 173360 (+460) осіб ліквідовано,
- танків - 3615 (+5) од,
- бойових броньованих машин - 6977 (+3) од,
- артилерійських систем - 2675 (+4) од,
- РСЗВ - 526 (+0) од,
- засоби ППО - 278 (+0) од,
- літаків - 306 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2248 (+9),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5521 (+3) од,
- спеціальна техніка - 294 (+3).
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