На Херсонщині підірвалися енергетики, двоє загинули [ Редагувати ]
У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей, двоє з них загинули. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один - дістав поранення.
На місці вже працюють бригади швидкої допомоги.
Напередодні очільник Херсонщини повідомив, що енергетики почали подавати напругу у сім населених пунктів на Херсонщині:
- Крутий Яр Чорнобаївської громади;
- у село Львівські Отруби та Таврійське Тягінської громади;
- у Раківку, село Тараса Шевченка, Новосілку та Першотравневе на Бериславщині.
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