У селі Посад-Покровське на російській міні підірвалися троє людей, двоє з них загинули. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Це наші енергетики, які працювали над відновленням електромереж. За попередньою інформацією, двоє чоловіків загинули, а один - дістав поранення.



На місці вже працюють бригади швидкої допомоги.

Напередодні очільник Херсонщини повідомив, що енергетики почали подавати напругу у сім населених пунктів на Херсонщині: