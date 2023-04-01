Не забудемо! Не пробачимо! Буча, Ірпінь, Гостомель. "Укрпошта" оголосила про новий блок поштових марок, присвячений містам-героям Київщини, що одними з перших зустріли російську навалу.

Чим особливі ці марки? Ігор Левенок розповість.

Ось в червоних штанах. Це я, а це мій чоловік, який виносить сусідську дитину і допомагає переносити її через переправу.

Пані Ганна разом із чоловіком та сусідами потрапила на цю світлину сьомого березня дві тисячі двадцять другого. Жінка каже той день запам'ятається на все життя. На подвір'я її будинку в Ірпені заїхала техніка російських окупантів. Людей охопив страх і розпач. У місті тривали запеклі бої. Ірпінь був у вогні.

Ганна Писарчик, жителька Ірпеня:

Ми, як і багато жителів міста, не хотіли покидати свої домівки й не вірили, що цей увесь жах буде тривати довго. Проте зранку ми прокинулися і побачили купу техніки російської, яка об'їжджала наш житловий комплекс, і військові зі зброєю вже зайшли в наш комплекс прямо під під'їзд. Ми зрозуміли, що залишатися там вже вкрай небезпечно, тому ми швидко зібралися і вийшли.

Під обстрілами люди попрямували до підірваного Романівського мосту. Там звели імпровізовану пішохідну переправу. На той момент - це був єдиний шлях евакуації. Кадри, як містяни переходять річку Ірпінь і ховаються під зруйнованим мостом від ворожих обстрілів шокували увесь світ. Один з епізодів цієї смертельно ризикованої евакуації якраз і потрапив на поштову марку.

Олександр Маркушин, міський голова Ірпеня:

Дуже класно ці марки пішли, коли руський корабль пішов, ви розумієте, куди. Воно увесь світ облетіло. Фотографію нашого моста Ірпінського увесь світ побачив. Я казав, дуже класно, щоб і у нас була така марка, і тим паче Ірпінь - "Місто-герой".

Блок поштових марок присвячений Ірпеню, Бучі та Гостомелю. Містам, які не дозволили російським загарбникам наблизитися до української столиці. І навіть без пояснень кожен українець зрозуміє, де зроблені ці фото. Вулиця Вокзальна із купою знищеної ворожої техніки та наша легенда - літак "Мрія".

Сергій Борисюк, начальник Гостомельської селищної військової адміністрації:

Ми повернемо нашу "Мрію"! Наша "Мрія" не загинула, не знищена мрія українського народу, я думаю, що все буде добре. Є декілька варіантів відновлення. У нас є корпус "Мрії". І я думаю, що цим більше перейматиметься уряд, але я думаю, що через деякий час нова "Мрія" буде літати й радувати нас.

Автор світлин, які потрапили на поштові марки, фотокореспондент "Радіо Свобода" Сергій Нужненко. Фото жахливих наслідків війни, Сергій зізнається, тоді робив без досвіду, фактично уперше.

Сергій Нужненко, фотокореспондент "Радіо Свобода":

Коли ми приїхали вже в саме місто в Бучу, то в "Новусі" люди намагалися відновити якусь пекарню і пекти хліб. З'явилося відчуття, що в місто повертається життя. Хоча ти прекрасно розумів, що це умовно, і росіяни ще нікуди не пішли. І от коли на Вокзальній я теж знімав, теж було відчуття нереальності, тому що тут купа російської техніки, яка ще димить. І тут поруч представники якогось інтернет-провайдера лагодять інтернет-кабель. Це було якось сюрреалістично для мене.

Поштовий блок випущено накладом 100 тисяч екземплярів. Ціна однієї марки 54 гривні. Вони вже доступні у великих міських поштових відділеннях та у магазинах для філателістів.

Ігор Смілянський, генеральний директор "Укрпошти":

Наклад сто тисяч екземплярів, але вже понад тридцять було передзамовлено на сьогодні. Марки дуже популярні, тому ми ввели обмеження, максимум два блоки на одного покупця у головпоштамтах і по одному у відділеннях, бо попит значно перевищує те, що в нас є. Я скажу, що ці марки, це індикатор настроїв українців. Коли ми випускали, то подумали про невеликий наклад відносно, тому що люди втомилися вже від обстрілів, втомилися від зими, але, як бачимо, люди пам'ятають і шанують тих, хто загинув і відстояв ці Міста-герої.

Укрпошта також запровадила штемпелі із датами. Тож відтепер поштові листи з Ірпеня, Бучі та Гостомеля штампуватимуть печаткою із написом "Місто-героїв".