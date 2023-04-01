Ще плюс одна. Військовий альянс НАТО вже найближчими днями розшириться на одну країну. Офіційно приєднається Фінляндія. Процес її вступу - рекордно швидкий.

А от завдяки чому це стало можливе? І чи означає це, що заявку України на приєднання до альянсу теж розглядатимуть за пришвидшеною процедурою? Розповість Світлана Чернецька із Лондона.

Фінляндія встановила рекорд. Процес її приєднання до НАТО став найкоротшим в історії. З часу подання заявки на вступ пройшло менше року. Це стало можливим завдяки минулій співпраці країни з Альянсом. Офіційним партнером НАТО Фінляндія стала 30 років тому. І її армія повністю відповідає його стандартам, але таке швидке рішення має й політичну складову. На тлі російської війни в Україні - НАТО показав неабияку гнучкість.

Міка Аалтола, експерт із зовнішньої політики Фінляндії:

У Фінляндії дуже важлива геостратегічна позиція. Тож я думаю, що американці, французи та британці дивляться на карту, і бачать, що це дуже важливе місце. Коли йдеться про певний геостратегічний елемент НАТО, оборона північної Європи стає значно легшою.

Отже вже найближчими днями на площі перед штаб-квартирою НАТО замайорить фінський стяг, країна офіційно стане 31-м членом Північноатлантичного альянсу. А протяжність наземного кордону Росії та НАТО зросте більше ніж удвічі - на 1300 км. Саме наближення альянсу до російського кордону часто звучало як одна із причин, чому Україну найближчим часом не приймуть до НАТО.

Мовляв, щоби не злити Путіна. Але очевидно, що це більше не проблема для членів військового блоку. Втім, українська заявка на вступ - не знайшла такої ж підтримки, як фінська. Її досі не підтримали важковаговики Альянсу: США, Британія, Німеччина та Франція. Офіційно, Київ не відповідає технічним вимогам членства, бо має територіальні претензії від сусіда та перебуває у стані війни.

Вільям Альберк, директор відділу стратегії Міжнародного інституту стратегічних досліджень:

Мені обридло чути людей, які говорять, що це неможливо. Це можливо. Під час Холодної війни, совіти окупували половину Німеччини, але Західна Німеччина приєдналася до Альянсу і ми просто відклали усі проблеми на пізніше, а Німеччина просто зосередилася на возз'єднанні. Я вважаю, що Україна може зробити те саме. Частина території окупована Росією, тож як член Альянсу вона може працювати із НАТО щодо повернення усіх територій. Я вважаю, що це відмінний шлях вперед.

Втім про проблематичність НАТО та залежність від позиції окремих країн свідчить не така успішна шведська історія. Стокгольм подав заявку на вступ до альянсу в один день із Гельсінкі. Але досі чекає на ратифікацію від двох країн - Туреччини та Угорщини. Це знову ж таки політика.

Бо технічно шведська армія 100% сумісна із військами НАТО. Але Анкара блокує її вступ, бо не домоглася видачі понад сотні курдів, яких звинувачує у зв'язках із бойовиками. В Будапешта ж причини затягування - більш розмиті - мовляв, у шведів "вороже ставлення" та не вистачає "поваги" до Угорщини.