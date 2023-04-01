Зовні - іноземець, по крові - наполовину росіянин, а серцем - українець. Наступна історія про військового Збройних сил України Річарда Гомеша, для якого війна стала своєрідним "лакмусовим папірцем". Він змінив світогляд, сформував чітку позицію і повністю викреслив із життя людей, з ким не по дорозі. Розповідь бійця чула Ярина Марків.

Темношкірий військовий, боєць ЗСУ - не іноземний легіонер. Хоч у його жилах тече російська кров, він добре знає, хто у цій війні ворог. 25-річний Річард Гомеш з початку вторгнення став на захист України.

Гомеш Річард Ферейра, солдат 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади:

Батько в мене анголець. Мама за національністю росіянка. Ну, вона - українка в душі, скажемо так.

І за громадянством, як і Річард. Хлопець народився в Україні. Син етнічної росіянки та африканця, які разом вчилися у Київському політехнічному інституті. В підлітковому віці хлопець серйозно займався спортом, і вже в 16 років став призером Кубка України з боксу й отримав звання Майстра спорту за наставника Юрія Ткаченка.

Це було досить така хороша школа. З досить таки раннього віку їздив по змаганнях по спортивних зборах.

Зростав Річард у російському оточенні. Розповідає: змалку дивився переважно російські телеканали, а на Новий рік - привітання путіна. Це формувало світогляд.

2014 рік. Майдан, захоплення Криму, бойові дії на Донбасі - тоді все змінилося.

Гомеш Річард Ферейра, солдат 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади:

Моя сім'я допомагала, займалась волонтерством. Перший час я не дуже розумів, що відбувалося, але потім, коли побачив ту кількість одиниць техніки броньованої, я зрозумів що так, що це все ж таки військові сили російської федерації.

Вторглися з війною в Україну. Червень 2020. Річард, який планував робити кар'єру закордоном, несподівано для всіх пішов в армію.

Гомеш Річард Ферейра, солдат 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади:

Свідомо пішов в армію. Це був свідомий вибір. Займався спортом, як я вже казав до цього, займався боксом і виступав за Україну. І подумав, що піду ще відслужу, і вже потім буду якісь свої плани продовжувати по життю.

Так Річард став виступати за Україну ще й на військовій арені. На службу потрапив у 128-у окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду.

Я вам так скажу, ми записували з друзями такий смішний відос, знаєте, коли були вайни популярні. Про те, що я пішов в армію. Я тоді ще зімітував акцент нашого колишнього президента Віктора Януковича по-моєму. Ну це так для забави було відео. Ось воно, знаєте, справдилося.

Тоді дитячі забавки, зараз - реальність. Свідома позиція свідомого українця.

Гомеш Річард Ферейра, солдат 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади:

Чому для мене важливо бути зараз тут? По-перше, це та країна, в якій народився, а по-друге, все ж таки набуття справедливості. Те, що робить росія, російські військові - це незаконно. Незаконно навіть по законах війни. Тому це однозначно позиція така, що треба - служити в ЗСУ в цей час.

Річард обірвав усі зв'язки із родичами та знайомими із росії. Сьогодні його мова спілкування переважно українська. У ЗСУ солдат Гомеш відслужив вже два з половиною роки. Він відбув повну ротацію на Донеччині ще до повномасштабного вторгнення й по сьогодні захищає терени Батьківщини. Річард - зв'язківець.