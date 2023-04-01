Темношкірий боєць ЗСУ - не іноземний легіонер: історія військового, для якого війна стала "лакмусовим папірцем" [ Редагувати ]
Зовні - іноземець, по крові - наполовину росіянин, а серцем - українець. Наступна історія про військового Збройних сил України Річарда Гомеша, для якого війна стала своєрідним "лакмусовим папірцем". Він змінив світогляд, сформував чітку позицію і повністю викреслив із життя людей, з ким не по дорозі. Розповідь бійця чула Ярина Марків.
Темношкірий військовий, боєць ЗСУ - не іноземний легіонер. Хоч у його жилах тече російська кров, він добре знає, хто у цій війні ворог. 25-річний Річард Гомеш з початку вторгнення став на захист України.
Гомеш Річард Ферейра, солдат 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади:
Батько в мене анголець. Мама за національністю росіянка. Ну, вона - українка в душі, скажемо так.
І за громадянством, як і Річард. Хлопець народився в Україні. Син етнічної росіянки та африканця, які разом вчилися у Київському політехнічному інституті. В підлітковому віці хлопець серйозно займався спортом, і вже в 16 років став призером Кубка України з боксу й отримав звання Майстра спорту за наставника Юрія Ткаченка.
Це було досить така хороша школа. З досить таки раннього віку їздив по змаганнях по спортивних зборах.
Зростав Річард у російському оточенні. Розповідає: змалку дивився переважно російські телеканали, а на Новий рік - привітання путіна. Це формувало світогляд.
2014 рік. Майдан, захоплення Криму, бойові дії на Донбасі - тоді все змінилося.
Гомеш Річард Ферейра, солдат 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади:
Моя сім'я допомагала, займалась волонтерством. Перший час я не дуже розумів, що відбувалося, але потім, коли побачив ту кількість одиниць техніки броньованої, я зрозумів що так, що це все ж таки військові сили російської федерації.
Вторглися з війною в Україну. Червень 2020. Річард, який планував робити кар'єру закордоном, несподівано для всіх пішов в армію.
Гомеш Річард Ферейра, солдат 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади:
Свідомо пішов в армію. Це був свідомий вибір. Займався спортом, як я вже казав до цього, займався боксом і виступав за Україну. І подумав, що піду ще відслужу, і вже потім буду якісь свої плани продовжувати по життю.
Так Річард став виступати за Україну ще й на військовій арені. На службу потрапив у 128-у окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду.
Я вам так скажу, ми записували з друзями такий смішний відос, знаєте, коли були вайни популярні. Про те, що я пішов в армію. Я тоді ще зімітував акцент нашого колишнього президента Віктора Януковича по-моєму. Ну це так для забави було відео. Ось воно, знаєте, справдилося.
Тоді дитячі забавки, зараз - реальність. Свідома позиція свідомого українця.
Гомеш Річард Ферейра, солдат 128-мої окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади:
Чому для мене важливо бути зараз тут? По-перше, це та країна, в якій народився, а по-друге, все ж таки набуття справедливості. Те, що робить росія, російські військові - це незаконно. Незаконно навіть по законах війни. Тому це однозначно позиція така, що треба - служити в ЗСУ в цей час.
Річард обірвав усі зв'язки із родичами та знайомими із росії. Сьогодні його мова спілкування переважно українська. У ЗСУ солдат Гомеш відслужив вже два з половиною роки. Він відбув повну ротацію на Донеччині ще до повномасштабного вторгнення й по сьогодні захищає терени Батьківщини. Річард - зв'язківець.
Ми свою Вітчизну не обираємо, але пишатися слід. Я впевнений в тому, що Україна переможе у цій війні.
по темі
Більш як пів року на лінії вогню. Село Засілля на Миколаївщині пережило окупацію на початку повномасштабного вторгнення. Тоді на в'їзді до населеного пункту росіяни виставили блокпост.
Мільйон снарядів для України. Для нас цілком безплатно. А для країн ЄС передбачений фінансовий бонус. Із загального бюджету ЄС, ті країни, що поставлять нам снаряди отримають відшкодування у 60% - загалом до мільярда євро.
Поранену у Вугледарі кулеметницю із позивним "Ксена" нагородили. Захисниця отримала відзнаку від Франківської громади просто в палаті госпіталю, де зараз проходить лікування.
На Донбас повернулася зима зі снігопадами та морозами. Утім, попри негоду градус боїв анітрохи не знижується. Українські бійці тримають оборону та чатують на диверсійні групи.
Знати про потужності ворога, щоб бути сильнішими. Полковник поліції, командир буковинського КОРДу Олег Лакуста - вимогливий, безкомпромісний і вмотивований.