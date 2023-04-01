Україна замовила у Польщі 100 БТР Rosomak [ Редагувати ]
Україна купує у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak польського виробництва. Про це заявив прем'єр-міністр республіки Матеуш Моравецький, виступаючи на заводі у Семяновіцах-Сленських, де виробляють ці БТР.
Вчора я отримав від прем'єра України Дениса Шмигаля замовлення на 100 Rosomak, які тут виробляються.
За словами Моравецького, "оплату за ці Rosomak буде здійснено" з європейських коштів, які виділяються, "а також з американських коштів, які отримує Україна".
Як зазначив польський прем'єр, розвиток польської оборонної промисловості "набирає темпу". Найближчим часом очікуються нові замовлення, зокрема, з Саудівської Аравії та Словенії.
Польща може виробляти 100 Rosomak на рік. За словами Моравецького, республіка намагатиметься збільшити цю кількість.
Нагадаємо, у березні Польща передала Україні 10 танків Leopard 2.
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