Рашисти обстріляли Костянтинівку: пошкоджено багатоповерхівки, шестеро загиблих (фото, відео) [ Редагувати ]
Вранці 2 квітня російські окупанти обстріляли Костянтинівку на Донеччині з ракетних систем залпового вогню. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.
За уточненими даними, ворог завдав 2 удари (С-300) та здійснив 4 залпи (РСЗВ "Ураган").
Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі.
Поранено 8 осіб - уламкові поранення. Усім надається медична допомога. Загинуло 6 осіб.
Всім постраждалим надається необхідна допомога. На місці працюють рятувальники та поліція. Інформація щодо масштабів руйнувань та кількість постраждалих буде оновлюватися мірою надходження.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував фото та відео наслідки обстрілу.
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