Оборонний завод "Маяк" почав виготовляти снаряди для дронів [ Редагувати ]
Оборонний завод "Маяк" (знаходиться в Києві) почав виробляти боєприпаси для Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба підприємства.
Осколкові боєприпаси можна скидувати на ворогів з безпілотників.
Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг гарантована зона ураження радіусом 11 метрів.
ОБП-23.05 вагою 0,5 кг гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра.
18 листопада в "Укроборонпромі" заявили, що вдалося налагодити виробництво боєприпасів натовського стандарту - калібру 122 та 152 міліметрів, а також 120-мм. Вони успішно пройшли всі випробування та успішно виготовляються.
У січні "Укроборонпром" повідомив про початок серійного виробництва за кордоном 82-мм осколкових мін.
по темі
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляється на сайті уряду ФРН
Метою контрнаступу ЗСУ стане перерізання наземного сполучення росії з окупованим Кримом, вважають провідні аналітики НАТО
володимир путін заявив, що росія буде змушена реагувати на поставки Україні Британією снарядів зі збідненим ураном, оскільки Захід "починає застосовувати зброю з ядерним компонентом". Відповідну заяву він зробив після переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном
У вівторок, 21 березня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це повідомив Офіс президента України
Дефіцит вибухових речовин призвів до зростання їхньої ціни вдвічі, а в деяких випадках утричі. Подорожчання сировини спричинило зростання ціни на боєприпаси. Зараз звичайний 155 снаряд коштує 850 євро, що на 20% вище, ніж до початку війни в Україні