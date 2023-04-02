Оборонний завод "Маяк" (знаходиться в Києві) почав виробляти боєприпаси для Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба підприємства.

Осколкові боєприпаси можна скидувати на ворогів з безпілотників.

Авіаційні боєприпаси до БПАК осколкової дії: ОБП-23.1 вагою 1 кг гарантована зона ураження радіусом 11 метрів. ОБП-23.05 вагою 0,5 кг гарантована зона ураження радіусом 4,5 метра.

18 листопада в "Укроборонпромі" заявили, що вдалося налагодити виробництво боєприпасів натовського стандарту - калібру 122 та 152 міліметрів, а також 120-мм. Вони успішно пройшли всі випробування та успішно виготовляються.

У січні "Укроборонпром" повідомив про початок серійного виробництва за кордоном 82-мм осколкових мін.