У Мелітополі підірвали "голову" селища Якимівка - Федоров (відео) [ Редагувати ]
В окупованому Мелітополі підірвали автомобіль з колаборантом, "головою Якимівського району" Максимом Зубарєвим. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Стало відомо, в кого із мелітопольських зрадників ранок не склався. Від "несправності" автівки постраждав любитель всього комуністичного Максим Зубарєв.
Він пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію.
У зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час".
Вранці 3 квітня у Мелітополі Запорізької області вибухнув автомобіль, в результаті постраждала одна людина. Вибух трапився на вулиці Богдана Хмельницького.
Стан Максима Зубарєва, який постраждав під час вибуху автомобіля в Мелітополі, лікарі оцінюють як тяжкий.
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