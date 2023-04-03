В окупованому Мелітополі підірвали автомобіль з колаборантом, "головою Якимівського району" Максимом Зубарєвим. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Стало відомо, в кого із мелітопольських зрадників ранок не склався. Від "несправності" автівки постраждав любитель всього комуністичного Максим Зубарєв.

Він пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію.

У зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час".