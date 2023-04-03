ОПЕК+ оголосила про скорочення видобутку, ціни на нафту зросли до $85 [ Редагувати ]
Кілька країн ОПЕК, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ, ухвалили рішення про добровільне скорочення видобутку нафти з травня до кінця 2023 року. Загальний обсяг скорочення може становити понад 1,5 млн барелів на добу.
Скорочення видобутку нафти:
- Саудівська Аравія - на 500 тис. барелів на добу (б/д);
- ОАЕ - на 144 тис. б/д;
- Ірак - 211 тис. б/д;
- Кувейт - 128 тис. б/д;
- Оман -40 тис. б/д;
- Алжир -48 тис. б/д.
Міністерство енергетики Саудівської Аравії зазначає, що рішення про добровільне скорочення видобутку було ухвалено у координації з низкою країн ОПЕК+ для "підтримки стабільності на нафтовому ринку".
У Білому домі вже відреагували на це рішення, назвавши його необдуманим, і додали, що США працюватимуть з виробниками та споживачами щодо утримання цін на бензин.
Раніше про скорочення видобутку з травня до кінця 2023 року оголосило Міністерство енергетики Казахстану - на 78 тис. б/д.
Віце-прем'єр рф Олександр Новак оголосив, що Росія також продовжує своє рішення щодо добровільного скорочення видобутку на 500 тис. б/д до кінця 2023 року. росія почала скорочувати видобуток у березні та мала дотримуватися цього рішення до кінця червня.
Наступну спільну зустріч міністрів усіх країн ОПЕК+ призначено на 4 червня 2023 року.
Через новину про скорочення видобутку нафти вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у червні 2023 року на лондонській біржі ICE перевищила $85 за барель (+7%) вперше з 7 березня, свідчать у понеділок дані торгів. Ф'ючерс на нафту марки WTI з постачанням у травні 2023 року зріс до $81,08 за барель (+7%).
Стеля ціни на російську нафту, яку західні країни погодили на початку грудня, встановлена на рівні $60 за барель. Її регулярно переглядатимуть. За задумом, вона має бути принаймні на 5% нижчою, ніж вартість російської нафти на світових ринках.
Нагадаємо, москва заборонила постачання нафти країнам, які підтримали встановлення граничної вартості на російську сировину.
по темі
Український оператор "Укртранснафта" з 1 квітня запланував збільшення тарифу на транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Дружба". Йдеться про підвищення ставки вдвічі, до 27,2 євро за тонну.
Станом на четвер, 30 березня, роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз знизилися у порівняні з попереднім торговим днем
Наші кореспонденти у Львові та Одесі дізналися, як змінюються ціни, які прогнози роблять експерти та як пояснюють нинішнє здешевлення.
Пальне в Україні то дешевшає, то дорожчає. Щоправда, різниця нині становить лише кілька копійок. І нинішня вартість нижча, ніж іще кілька тижнів тому.
Роздрібні ціни на дизельне пальне та автогаз в Україні 22 березня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися