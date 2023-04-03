Кілька країн ОПЕК, включаючи Саудівську Аравію та ОАЕ, ухвалили рішення про добровільне скорочення видобутку нафти з травня до кінця 2023 року. Загальний обсяг скорочення може становити понад 1,5 млн барелів на добу.

Скорочення видобутку нафти:

Саудівська Аравія - на 500 тис. барелів на добу (б/д);

ОАЕ - на 144 тис. б/д;

Ірак - 211 тис. б/д;

Кувейт - 128 тис. б/д;

Оман -40 тис. б/д;

Алжир -48 тис. б/д.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії зазначає, що рішення про добровільне скорочення видобутку було ухвалено у координації з низкою країн ОПЕК+ для "підтримки стабільності на нафтовому ринку".

У Білому домі вже відреагували на це рішення, назвавши його необдуманим, і додали, що США працюватимуть з виробниками та споживачами щодо утримання цін на бензин.

Раніше про скорочення видобутку з травня до кінця 2023 року оголосило Міністерство енергетики Казахстану - на 78 тис. б/д.

Віце-прем'єр рф Олександр Новак оголосив, що Росія також продовжує своє рішення щодо добровільного скорочення видобутку на 500 тис. б/д до кінця 2023 року. росія почала скорочувати видобуток у березні та мала дотримуватися цього рішення до кінця червня.

Наступну спільну зустріч міністрів усіх країн ОПЕК+ призначено на 4 червня 2023 року.

Через новину про скорочення видобутку нафти вартість ф'ючерсу на нафту марки Brent з постачанням у червні 2023 року на лондонській біржі ICE перевищила $85 за барель (+7%) вперше з 7 березня, свідчать у понеділок дані торгів. Ф'ючерс на нафту марки WTI з постачанням у травні 2023 року зріс до $81,08 за барель (+7%).

Стеля ціни на російську нафту, яку західні країни погодили на початку грудня, встановлена на рівні $60 за барель. Її регулярно переглядатимуть. За задумом, вона має бути принаймні на 5% нижчою, ніж вартість російської нафти на світових ринках.

Нагадаємо, москва заборонила постачання нафти країнам, які підтримали встановлення граничної вартості на російську сировину.