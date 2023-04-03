Ненависник українців Владлен Татарський загинув від вибуху: хто і чому вбив пропагандиста [ Редагувати ]
Доля іронічна. Від вибуху напередодні загинув один із так званих російських "військкорів" Максим Фомін, відомий більше під псевдонімом Владлен Татарський. Вибух стався просто під час творчого вечора. Сувенір-статуетка, яку вручили Татарському, був нашпигований вибухівкою.
В українських соцмережах смерть чергового ворога зустріли тисячами лайків, а от російські пабліки відучора у жалобі. Що відомо про ненависника українців - Владлена Татарського. І хто міг прибрати пропагандиста - розкажемо далі.
Владлен Татарський - вантаж-200.
І що для українців - справедливий фінал, для росіян - привід літи сльози. Вже на наступний ранок після вбивства Максима Фоміна, це його справжнє ім'я Татарського, на місці інциденту петербуржці несуть квіти.
Андрій Васильєв, мешканець Санкт-Петербургу:
Чесно кажучи не дивно, що це сталось в Санкт-Петербурзі сталося, тому що в Санкт-Петербурзі дуже багато ось цієї мразі ліберальної.
Максим, мешканець Санкт-Петербургу:
Ти вважаєш, що живеш в місті, якого це взагалі не стосується. А виявляється, що у нас тут бувають випадки.
Та ще стоять вони не будь-де, а у закладі, що належить керівнику "вагнерівців" - Пригожину. За версією російських правоохоронців, смертоносною зброєю виявилася статуетка, яку Татарському подарували за кілька хвилин до вибуху.
Аліса Смотрова, мешканка Санкт-Петербургу:
Шахтар цей. Туди сюди, скульптура ця, голова в касці золотій. І поставили її назад туди без задньої думки. І далі продовжили. Раптом зірвалось все - і дим. І далі, знаєте, як в уповільненому зніманню. І ми - потрібно бігти.
Вибігли всі, крім Владлена Татарського. За версією слідства, вбивцею російського так званого "військкора" стала Дар'я Трепова. Нині її затримали, а правоохоронці намагаються з'ясувати, чи знала вона про те, що вручає такий бомбезний подарунок!
Дар'я Трепова, звинувачена у вбивстві:
- Що ти зробила? - Пронесла статуетку, яка зірвалась. - А хто тобі передав цю статуетку? - Можна я пізніше розповім.
Дар'я Трепова - росіянка. Спочатку в російських ЗМІ з’явилася інформація, що вбивцею нібито є мешканка Івано-Франківська - Марія Ярун. Згодом ця версія відпала, але, звісно ж, кремль звинуватив у "терористичному акті" київський режим.
Дмитро Пєсков, речник президента рф:
росія зіштовхнулася з київським режимом. Цей режим підтримує терористичні дії. Це режим, який цілком можливий для вбивства Фоміна.
Натомість очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин з такою версією не погоджується. Хоч і вбачає подібність із вбивством російської пропагандистки Дар'ї Дугіної.
Євгеній Пригожин, керівник ПВК "Вагнер":
Я б не став звинувачувати київський режим у цих діях. Я думаю, що діє група радикалів.
Імовірно, Пригожин дотриматися такої думки через те, що Татарський був прихильником "вагнерівців". А от російських генералів частенько критикував. Та українцям - Фомін-Татарський - відомий тим, що вимагав кров та озвучував усе те, про що мовчали у кремлі.
Слухайте, вони, ці свині, розлючіні вже так. Це - раз. Два - навіть в обороні потрібно зруйнувати інфраструктуру. Не будуть працювати госпіталі, більше хохлів буде дохнуть на операційних столах.
Щоправда, сконав під столом саме Владлен Татарський.
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