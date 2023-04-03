І що для українців - справедливий фінал, для росіян - привід літи сльози.

Доля іронічна. Від вибуху напередодні загинув один із так званих російських "військкорів" Максим Фомін, відомий більше під псевдонімом Владлен Татарський. Вибух стався просто під час творчого вечора. Сувенір-статуетка, яку вручили Татарському, був нашпигований вибухівкою.

В українських соцмережах смерть чергового ворога зустріли тисячами лайків, а от російські пабліки відучора у жалобі. Що відомо про ненависника українців - Владлена Татарського. І хто міг прибрати пропагандиста - розкажемо далі.

Владлен Татарський - вантаж-200.

І що для українців - справедливий фінал, для росіян - привід літи сльози. Вже на наступний ранок після вбивства Максима Фоміна, це його справжнє ім'я Татарського, на місці інциденту петербуржці несуть квіти.

Андрій Васильєв, мешканець Санкт-Петербургу:

Чесно кажучи не дивно, що це сталось в Санкт-Петербурзі сталося, тому що в Санкт-Петербурзі дуже багато ось цієї мразі ліберальної.

Максим, мешканець Санкт-Петербургу:

Ти вважаєш, що живеш в місті, якого це взагалі не стосується. А виявляється, що у нас тут бувають випадки.

Та ще стоять вони не будь-де, а у закладі, що належить керівнику "вагнерівців" - Пригожину. За версією російських правоохоронців, смертоносною зброєю виявилася статуетка, яку Татарському подарували за кілька хвилин до вибуху.

Аліса Смотрова, мешканка Санкт-Петербургу:

Шахтар цей. Туди сюди, скульптура ця, голова в касці золотій. І поставили її назад туди без задньої думки. І далі продовжили. Раптом зірвалось все - і дим. І далі, знаєте, як в уповільненому зніманню. І ми - потрібно бігти.

Вибігли всі, крім Владлена Татарського. За версією слідства, вбивцею російського так званого "військкора" стала Дар'я Трепова. Нині її затримали, а правоохоронці намагаються з'ясувати, чи знала вона про те, що вручає такий бомбезний подарунок!

Дар'я Трепова, звинувачена у вбивстві:

- Що ти зробила? - Пронесла статуетку, яка зірвалась. - А хто тобі передав цю статуетку? - Можна я пізніше розповім.

Дар'я Трепова - росіянка. Спочатку в російських ЗМІ з’явилася інформація, що вбивцею нібито є мешканка Івано-Франківська - Марія Ярун. Згодом ця версія відпала, але, звісно ж, кремль звинуватив у "терористичному акті" київський режим.

Дмитро Пєсков, речник президента рф:

росія зіштовхнулася з київським режимом. Цей режим підтримує терористичні дії. Це режим, який цілком можливий для вбивства Фоміна.

Натомість очільник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин з такою версією не погоджується. Хоч і вбачає подібність із вбивством російської пропагандистки Дар'ї Дугіної.

Євгеній Пригожин, керівник ПВК "Вагнер":

Я б не став звинувачувати київський режим у цих діях. Я думаю, що діє група радикалів.

Імовірно, Пригожин дотриматися такої думки через те, що Татарський був прихильником "вагнерівців". А от російських генералів частенько критикував. Та українцям - Фомін-Татарський - відомий тим, що вимагав кров та озвучував усе те, про що мовчали у кремлі.

Слухайте, вони, ці свині, розлючіні вже так. Це - раз. Два - навіть в обороні потрібно зруйнувати інфраструктуру. Не будуть працювати госпіталі, більше хохлів буде дохнуть на операційних столах.

Щоправда, сконав під столом саме Владлен Татарський.