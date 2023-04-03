Звинувачення у переслідуванні, вбивствах та тортурах сьогодні звучали в Гаазі. Тут розпочався трибунал. На жаль, не над Путіним. Колишнього президента Косова Хашима Тачі судять за воєнні злочини під час війни із Сербією 1998-99 років.

Про непростий шлях встановлення післявоєнної справедливості на Балканах. Та те, як цей досвід треба врахувати Україні в матеріалі Ольги Жидецької.

Початок суду над своїм колишнім президентом місто Приштина зустріло кількатисячними протестами. Жителі частково визнаної республіки обурені, що борці за її незалежність нині на лаві підсудних. Окрім Хашима Тачі, звинувачення висунуті його трьом близьким соратникам, що після війни посіли важливі державні посади.

Геламі Рукікві, протестувальник:

Ми зібралися на підтримку лідерів Армії визволення Косова. Ми всі з ними, і ми будемо підтримувати їх до кінця. Якщо вони невинні, то ми всі невинні, але якщо вони винні, то ми всі винні. Хай нас усіх разом посадять.

Повага до політиків, що вийшли з Армії визволення Косова, зрозуміла. Формування, яке розпочало зі спрямованої проти сербських силовиків партизанщини, вибороло незалежність регіону, населеного переважно албанцями-мусульманами. Сербія, що домінувала у колишній Югославії, нещадно утискала місцеві меншини. Це і спричинило появу збройного визвольного руху. При цьому загалом за час війни від дій сербських силовиків загинуло близько 10 тисяч мирних жителів краю.

Мугамет Кука, протестувальник:

Хто вчинив геноцид у Косовому? Серби! Серби та їхні союзники. Серби вбивали жінок і дітей. Чорт забирай! Я не боюся Гааги, я не боюся нікого. Ми невинні люди.

До початку політичної кар'єри Тачі був одним з ватажків Армії визволення Косова. Нині ж відповідатиме перед Спеціальним судом краю, розташованим у Гаазі. Експосадовцеві закидають майже 100 вбивств мирних жителів, тортури, викрадення та переслідування опонентів - загалом 10 пунктів звинувачень.

Через це у листопаді 2020 Тачі подав у відставку з поста президента та добровільно здався суду. Хоча вини й не визнає.

Хашим Тачі, президент Косова:

Шановні громадяни, я міг зробити політичні помилки в мирний час, але ніколи не воєнні злочини! Навіть якби я повернувся до темних віків Мілошевича, я б зробив те саме, відповівши на кулю ворога кулею прагнення до свободи, і не скривдив жодного сербського, ромського чи албанського громадянина.

Після кровопролитного розпаду Югославії уже відбулася ціла низка судів проти її колишніх лідерів. Перший Міжнародний трибунал за мандатом ООН 25 років розглядав справи та присудив довічне ув'язнення Ратко Младичу та Радовану Караджичу.

Колишній президент Югославії Слободан Мілошевич до вироку не дожив. Загалом тюремні строки отримали 90 осіб. Однак ці трибунали не принесли примирення в регіон.

Ризикує стати таким і нинішній суд проти експрезидента Косова. Вважають аналітики "Файненшл Таймс". На їхню думку, попри те, що номінально сам Спеціальний суд Косова є частиною судової системи краю, насправді фактично повністю управляється ЄС.

Цілком передбачувано, що косовари вважають суд упередженим нав'язуванням ЄС, яке фокусується на їхніх бійцях, а не на сербах, які, на думку косоварів, вчинили найбільше воєнних злочинів. А авторитетніші міжнародні або гібридні трибунали, які розглядали воєнні злочини в колишній Югославії, не змогли повністю задовольнити прагнення місцевого населення до справедливості.

Водночас процес над Тачі може стати уроком для розгляду справ про воєнні злочини унаслідок вторгнення росії в Україну. По-перше, ми маємо розуміти, що майбутній Міжнародний трибунал над керівництвом росії найімовірніше буде радше символічним. Адже можливість фізично посадовити усіх винуватців на лаву підсудних поки виглядає досить примарною.

Тарас Загородній, політолог:

А хто сказав, що всіх посадять? Багатьох можуть і виправдати з різних причин. Тому що, якщо слідувати букві закону, то багато доказів, можна і не зібрати. Або явку не організувати. Ну, наприклад, в Гаазі був винесений вирок стосовно МН17. Був звинувачений Гіркін-Стрєлков. І перше українське риторичне питання: "І що?". Вони повинні бути як символ, але українці повинні паралельно, паралельно добуватися справедливості, як добувався і добувається Ізраїль.

По-друге, виходячи з кейсу Тачі, Україна має пам'ятати про правовий захист власних оборонців.

Тарас Загородній, політолог:

Небезпека полягає в наступному. Що українським солдатам можуть почати мститися, мститися різні правозахисні організації, які знаходяться під впливом росії. Різні європейські політики. Україна нікому нічого не винна.

Тож перед Україною, окрім остаточної перемоги над окупантами, стоїть ще одне надважливе завдання - сигнали ворогові, що й покарання за його злочини невідворотні.