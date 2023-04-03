Він став першою першою дитиною, яку Україна змогла офіційно повернути додому: історія хлопчика Іллі з Маріуполя [ Редагувати ]
Ілля Матвієнко з Маріуполя - майже рік тому повернувся з окупованих територій! Хлопчик був першою дитиною, яку Україна змогла офіційно повернути додому. Бабуся Олена здолала чотири кордони, аби забрати онука з Донецька до Ужгорода, де мешкають і зараз.
10-річний Ілля потроху звикає до нового місця, проходить реабілітацію та навчається у четвертому класі. А ще розвиває свій YouTube-канал і мріє стати лікарем. Познайомилася з родиною і наша Ірина Ковальчук.
У кімнаті гуртожитку живуть удвох - бабуся Олена та Ілля. Не можуть натішитися, хлопчик має апетит і посміхається!
Олена Матвієнко, бабуся звільненого хлопчика:
Зараз вже, звичайно, трохи відійшли! Але цей біль ніколи не пройде! Чесно кажу, то на все життя! Ну у нього просто буває, знаєте іноді, бо дитина дуже оцей жах пережила! І він ніколи не забуде той жах.
Поки бабуся робить какао, Ілля розповідає, у своєму новому 4 класі вже має друзів. Добре іде малювання, англійська, а ще любить вірші.
Ілля Матвієнко, переселенець з Маріуполя:
- А мама де? -Померла! Ми з'ясували, що в наш будинок попало, але нас не було. Якось раз ми туди прийшли ще у сусідній дім, от тут дім сусідки й ось сюди бабахнуло і потрапили осколки, і тут великий. А мамі в лоб потрапив, на наступний день вона померла.
Іллю вивезли у Новоазовськ, а потім у Донецьк. Через поранення відразу потрапив у лікарню.
Ілля Матвієнко, переселенець з Маріуполя:
Зробили операцію реально без наркозу. Ну реально! Але боляче було дуже! Дуже було боляче! Лікар сказав: ми могли тобі відрізати ногу, ампутувати. - Зараз як себе почуваєш? - Нормальок! Буває тільки німіє!
Ілля пригадує: як у Донецькій лікарні примушували говорити й писати тільки російською!
Ілля Матвієнко, переселенець з Маріуполя:
Мене намагалися зомбувати! Я не піддався! Говорили: будеш тепер говорить не слава Україні, а слава Україні в складі росії.
У лікарні хлопчик провів місяць.
Ілля Матвієнко, переселенець з Маріуполя:
Потім до мене приїхала бабуся! Я став першим, кого вивезли з Донецьку на рідну територію! З Донецька до Ростова, з Ростова в Москву, з Москви на літаку в Туреччину, з Туреччину на літаку в Польщу, з Польщі на поїзді у Київ!
Були ще операції, щоб зберегти хлопцеві ногу. Але кілька уламків назавжди залишаться у кінцівці. Довелося заново вчитися ходити. Свій перший ювілей Ілля зустрів вже в Україні в "Охматдиті". На 10-річчя загадав бажання - і воно здійснилося!
Президент, як ти замовляв! - Доброго дня! - Привіт! З днем народження! Як самопочуття? - Нормально. - Молодець, виглядаєш класно! Гарний хлопець! То ж день народження, ми тебе привітаємо! - Айпад! - Підійде? -Підійде.
З цього айпада почалося захоплення Іллі комп'ютерними іграми та анімацією. А ще на ньому можна малювати!
Шлях додому Іллі почався ось із цього відео, яке зняли для пропагандистського каналу. Випадково хлопчика впізнав дядько, який живе в Австрії! Він і розповів про це бабусі. А далі підключилися волонтери, Офіс Президента та Ірина Верещук. Допомогли й родичі.
Олена Матвієнко, бабуся звільненого хлопчика:
Через родичів далеких з Донецька - і вони з телефоном прийшли до лікаря. Він каже мені по відеозв'язку: "А ви хто? - Бабуся Іллюшина! - А у мене на столі лежать від Фесюк заява на опікунство!" Я кажу: ні-ні! Я рідна бабуся, я буду забирати, нікому його не віддавайте.
Тиждень бабуся з онуком добиралися з Донецька.
Олена Матвієнко, бабуся звільненого хлопчика:
То така радість на душі, що ми дома! Ну, звичайно, війна нас з'єднала!Хоч ми й втратили все, і не знаємо, як то буде далі, але найголовніше вірить у те, що ми обов'язково переможемо.
Вірить у ЗСУ й Ілля! Хлопчик проходить реабілітацію і веде свій Ютуб-канал і має мрію!
Я б дуже хотів тисячу підписників! Ось мій нік в ютубі.
37 підписників уже є, до тисячі у масштабах України залишилося зовсім трішки!
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