У Херсоні залишилося менше 20% від довоєнного населення - Плетенчук [ Редагувати ]
Російські окупанти завдають удари по Херсонщині з РСЗВ та гармат, динаміка обстрілів не змінюється. Найбільш складна ситуація в населених пунктах, які знаходяться на правому березі Дніпра. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів капітан-лейтенант ЗСУ, пресофіцер комендатури оборони міста Херсон Дмитро Плетенчук.
Сьогодні у Херсоні відносно спокійно, оскільки оу нас від кількості вибухів ситуація залежить. І звісно від кількості жертв. Вчора був один з небагатьох днів, коли не було загиблих. Для нас це вже маленьке свято.
Найбільш складна ситуація в населених пунктах, які знаходяться на правому березі. Ворог продовжує обстріл цих населених пунктів навіть у більш високому темпі, ніж сам обласний центр, із застосуванням авіації. Окрім того, там висока мінна небезпека. Фактично щотижня ми маємо загиблих як серед фермерів, так і місцевого населення...
На лівому березі ситуація досить складна. Вони (окупанти - ред.) зараз намагаються виселити місцеве населення , мова йде навіть про примусову евакуацію до Краснодарського краю. Шукають нелояльних до окупантів місцевих мешканців. Навіть просто мати мобільний телефон там уже небезпечно. Ситуація там вкладається у визначення "правове свавілля".
Ми там само працюємо по цілям на лівому березі для того, щоб знизити темпи обстріли міста Херсон. І нам це вдається. Цієї носі було знищено наприклад, чергову установку "Нона". Минулої ночі була знищена гаубиця "Гіацинт".
Дмитро Плетенчук зауважив, що у Херсоні впродовж крайніх двох місяців знижується кількість населення, люди виїжджають, рятуючись від обстрілів. У місті залишилось приблизно 50 тисяч людей, це менше 20% від кількості населення на момент повномасштабного вторгнення.
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