ДСНС проводить тренінги для українців: як проходять тренування [ Редагувати ]
Повне розмінування України коштуватиме понад 37 мільярдів доларів. Такі розрахунки озвучили в Кабінеті Міністрів. Лише цього року потреби сягають майже чотирьох сотень мільйонів доларів. І поки посадовці домовляються про грошову допомогу від закордонних партнерів, наші піротехніки не сидять без діла. Одні продовжують знешкоджувати вибухонебезпечні предмети, а інші - проводять тренінги для українців. На одному з таких побував мій колега Анатолій Журавльов.
Біля входу на станцію метро "Золоті ворота" стоїть спецавтомобіль вибухотехніків. У вестибюлі - людно, але спокійно. Увагу присутніх привабила не якась надзвичайна ситуація, а ось цей стелаж.
Іван Шепелєв, заступник начальника групи піротехнічних робіт Державної служби України з надзвичайних ситуацій:
Ви можете бачити перед собою різноманітні вибухонебезпечні предмети, які зустрічаються на території нашої країни в тих місцях, де проводилися активні бойові дії або там знаходився ворог. Ми показуємо ці предмети для того, щоб люди розуміли, як себе поводити у разі виявлення цих предметів.
В умовах повномасштабної війни ці знання необхідні навіть мирним українцям, впевнені рятувальники. Тож просвітницькі тренінги проводять регулярно.
Іван Шепелєв, заступник начальника групи піротехнічних робіт Державної служби України з надзвичайних ситуацій:
Дуже багато людей збирають такі заходи, тому що, на мою думку, ця тема наразі є дуже актуальною для нашої країни, адже вона є однією з найзамінованіших країн світу.
Цього разу до тренінгу долучилися й іноземці. Яко Сільє - постійний представник Програми розвитку ООН в Україні - приміряє умундирування українських піротехніків.
Ознайомитися з роботою наших фахівців допомагала й ось така фотовиставка. Що гості бачили на світлинах, пояснював голова Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Ця машина механізованого розмінування почала працювати буквально місяць назад на території Херсонщини. Цю техніку ми отримуємо від наших донорів, партнерів. Це те, що треба для України, щоб пришвидшить темпи розмінування.
За оцінками фахівців, вибухонебезпечними предметами забруднено третину території нашої держави й вони загрожують мільйонам українців. Тож підтримка у розмінуванні України нині вкрай важлива, зазначають надзвичайники. Розуміють це - і закордонні партнери.
Ремі Дюфло, заступник голови Представництва Європейського Союзу в Україні:
Під час свого останнього візиту в Україну високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель оголосив про додаткову підтримку протимінної діяльності в Україні, довівши загальну суму до 43 мільйонів євро. Ми й надалі будемо підтримувати український уряд в протимінній діяльності, перш за все, Національне управління протимінної діяльності та Державну службу з надзвичайних ситуацій.
Сергій Крук, голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій:
Ми виконуємо завдання, у нас немає проблем. Всі питання, які є, ми вирішуємо. Нас підтримує Уряд, нас підтримує Президент. Ми не втомлюємося! Ми працюємо на перемогу всі разом з Силами безпеки й оборони.
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